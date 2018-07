L’MI6 s’obre a les dones i les minories

“Valorem i fomentem la diferència. […] Estem decidits a tirar endavant els esforços que estem fent per construir un servei inclusiu i representatiu…” Aquestes són algunes de les frases que signa C. i que, sota el títol Diversitat, es llegeixen en el missatge de benvinguda que el cap del Servei Secret d’Intel·ligència britànic, conegut com a MI6, adreça a tots els que entren a la pàgina web de l’organització.

Per demostrar que no només són paraules, la campanya de reclutament dels nous espies que l’MI6 ha començat aquest any, i que entrarà en fase de selecció de personal el mes de setembre, té com a objectiu prioritari incorporar més dones i més membres de les minories ètniques del país. També es combatrà la discriminació per raons d’orientació sexual o religió. De cara al 2021, l’MI6 ha de tenir 800 nous agents, un 30% més que ara.

Més enllà d’una evident operació de màrqueting per a un servei força criticat arran dels cinc atemptats de l’any passat, el nou aire que es vol insuflar a l’MI6 ha estat reforçat per un anunci a través de la televisió -el primer en els 109 anys d’història del cos- adreçat a les dones i les minories. La nova campanya, que també es difon a les xarxes socials i per canals com Spotify, pretén animar tothom, fins i tot els més grans de 55 anys -fins ara, l’edat màxima per ingressar al cos-, a participar en la selecció.

El cap del servei, C. Alex Younger, de 55 anys -graduat universitari en economia, capità de l’exèrcit, amb experiència sobre el terreny al Pròxim Orient i l’Afganistan i un currículum com a estudiant de secundària que el situa a l’exclusiu i elitista Marlborough College-, ho deia en la presentació de l’anunci a la premsa, una raríssima ocasió per escoltar-lo parlar en públic.

“Vull dissipar -afirmava- els mites que massa sovint fan que candidats potencials es descartin a ells mateixos. El meu missatge segueix sent senzill: no hi ha un funcionari estàndard de l’MI6. Independentment dels antecedents, si teniu les habilitats que necessitem i compartiu els nostres valors, vull que considereu la possibilitat de fer una carrera dins de la intel·ligència en un servei que reflecteix la societat d’avui”.

Habilitats quotidianes

El narrador masculí de l’anunci informa els televidents: “Som oficials d’intel·ligència”. A la pantalla es veu un tauró nedant dins d’una piscina. Les imatges de l’esqual s’intercalen amb les d’un nen i després una dona negra (que s’entén que es la seva mare) que el protegeix de l’animal i mira el tanc mentre la veu en off diu: “No fem el que vostè creu”.

Així, els nous espies, en lloc de “nedar entre taurons”, el que fan és “recollir els indicis silenciosos que [realment] importen”. A mesura que la dona i el nen s’abracen, el narrador conclou que les habilitats que l’MI6 busca són les “quotidianes”. El missatge final és concloent: “En secret, però som iguals que tu”. Tothom pot ser oficial d’intel·ligència.

S’ha acabat l’estereotip de mascle alfa blanc tipus James Bond. I s’ha acabat també la manera tradicional d’accedir al món dels grans secrets: almenys al Regne Unit, s’hi arribava a través dels col·legis i universitats d’elit, exclusius bàsicament d’una classe privilegiada, com la d’Alan Younger.

Que s’ensenyi un tauró al vídeo no és casual. Per als aficionats a Bond, aquest animal fa pensar en pel·lícules com Thunderball (1965), L’espia que em va estimar (1977) o Llicència per matar (1989). Encara ara, dècades després de la fi de la Guerra Freda, les pel·lícules de Bond entronitzen la idea que el Regne Unit -i, per extensió, el món occidental- necessita un heroi amb llicència per matar que protegeixi el país de tota mena d’amenaces.

Les amenaces actuals -per exemple, l’enverinament que es va fer el mes de març amb l’agent nerviós Novitxok, i que s’ha repetit la setmana passada al sud-oest d’Anglaterra- han de ser combatudes per herois quotidians: la mare que cuida el seu fill.

La cap de reclutaments de l’MI6, coneguda només pel nom d’Emily, mare de dos fills, va destacar al costat de Younger que el servei continua sense reflectir la realitat ètnica del Regne Unit. Alhora, va assegurar que les noves habilitats que calen són, entre d’altres, la intel·ligència emocional, l’agudesa mental, la curiositat, la integritat i la capacitat de qüestionar “el pensament en grup” per oferir noves alternatives.

Els últims anys l’MI6 ha estat reconegut amb diferents premis per la tasca d’integració de dones i de minories a la seva força de treball. Tot i així, les dades són encara molt modestes. Dels 2.700 alts oficials -càrrec que implica més responsabilitat-, només un 24,1% són dones. Dels de categoria inferior, un 37,8%. Fa vint anys, les dones no arribaven al 12%, i el 93% eren secretàries. La presència de les minories no és tampoc gaire alta: és del 6,8% entre els oficials d’inferior graduació. I no hi ha cap oficial de color o d’alguna minoria entre els agents amb responsabilitats d’alta qualificació.

Arran de l’atemptat del març passat contra l’exespia rus Serguei Skripal i la seva filla Iúlia, el nombre de sol·licituds per participar en la selecció va augmentar considerablement, va declarar Younger en la seva compareixença. Després que el 30 de juny hi hagués un altre episodi d’enverinament amb Novitxok -en aquest cas, en principi va ser accidental i va afectar dos ciutadans britànics sense relació amb l’espionatge-, no és improbable que hi hagi un altre boomen les sol·licituds.