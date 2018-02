L'escàndol dels abusos sexuals a ONGs s'estén a Metges Sense Fronteres i Save the Children

Metges sense Fronteres ha informat aquest dimecres en un comunicat que l'any 2017 va registrar 24 casos d'assetjament o abús sexual en el si de la seva organització, pels quals va acabar acomiadant un total de 19 persones. L'any anterior n'havia acomiadat també 10 per aquest motiu.

La revelació arriba a l'estela de l'escàndol de l'ONG Oxfam al Regne Unit, després que es demostrés que alguns dels seus treballadors van celebrar orgies amb prostitutes durant la seva estada a Haití, on havien anar a ajudar després del terratrèmol del 2010. En aquest cas, l'entitat va ocultar els fets sense acomiadar l'implicat fins que el cas va sortir a la llum pública.

L'organització, fundada a París l'any 1971 i que compta amb 40.000 treballadors arreu del món, ha explicat que va rebre 146 queixes, de les quals 24 casos es van acabar confirmant com a assetjaments o abusos sexuals.

MSF no ha detallat on van tenir lloc aquests abusos o les denúncies, i ha al·legat que aquest tipus de casos es tracten en la més estricta confidencialitat per respecte a les víctimes. "Un dels principals desafiaments per a MSF és el d'eliminar els obstacles que es troben les persones susceptibles de denunciar els abusos. Hem d'esforçar-nos encara més per sensibilitzar sobre com funcionen els mecanismes de denúncia", ha dit l'ONG.

L'ONG considera fins i tot que el baix nombre de denúncies es deu a l'estigma que acompanya normalment la persona que denuncia i al fet que a les zones de conflicte, on treballen, aquesta situació és encara més greu. "Normalment no hi ha mecanismes de protecció per a les víctimes; el nivell de violència generalitzat és elevat, així com la impunitat. Les poblacions són a més molt dependents de l'ajut exterior" que atorguen les ONG, diu el comunicat.

Preguntats per Reuters en una enquesta, altres ONG també han fet públics els seus casos registrats els últims dies. Save The Children assegura que va acomiadar 16 treballadors l'any passat per conductes d'aquest tipus. L'organització nord-americana Mercy Corps diu que ha investigat 11 possibles casos i ha acomiadat cinc treballadors per aquest motiu, tot i que en alguns dels casos, segons l'ONG, "la conducta no arribava al nivell d'assetjament sexual".