MSF alerta que el drama de les residències evidencia "el col·lapse de tot el sistema"

Els equips de Metges Sense Fronteres (MSF) deixaran d'actuar a Espanya, un cop superada la fase més crítica de l'epidèmia de covid-19, que ha posat contra les cordes el sistema sanitari. Després d'haver treballat durant més de dos mesos en construir hospitals de campanya i donar suport a les residències de gent gran, l'organització humanitària torna a enfocar-se als països amb sistemes de salut més fràgils i poblacions vulnerables que s'enfronten a aquesta i moltes altres emergències.

"Encara hi ha motius per la preocupació, perquè aquest virus té molt mala baba", alerta a l'ARA David Noguera, president de MSF Espanya. "Ara estem en una situació millor perquè tot el sistema i la població n'hem après, però per avançar cal un mecanisme extremadament eficaç i ràpid de detecció de casos i seguiment de contactes. I això necessita recursos". Per a MSF, les lliçons de la primera onada de la pandèmia són clares: cal protegir la gent gran i el personal de primera línia als hospitals i a les residències.

En el pic de l'emergència, els metges, infermeres i logistes de MSF han treballat en més de 500 residències de 12 comunitats autònomes, han col·laborat en tasques de formació d'altres professionals compartint la seva experiència en gestió de crisis i han ajudat a instal·lar una trententa d'extensions hospitalàries, inclosos els hospitals de campanya a Madrid i Barcelona. "Hem fet com de flotador, perquè la nostra gent té experiència en situacions d'emergència, i potser hem ajudat a posar calma", apunta Noguera.

Noguera reconeix: "S'han posat sobre la taula situacions molt dures de col·lapse d’hospitals, d'haver-nos de plantejar criteris per connectar malalts als respiradors, amb escenaris molt complicats. Finalment no s’han complert les pitjors previsions, encara que tampoc no compro el relat de la victòria. Si les residències han col·lapsat és perquè el sistema sanitari va col·lapsar. No podem separar les residències del conjunt del sistema i dir que les UCI i la primària han resistit. Cal analitzar-ho com un conjunt". El president de MSF confessa que els seus professoinals "han estat molt emocionats perquè són incomptables els relats de gent que ha sentit molt a prop la seva presència" i insisteix que només té paraules d'agraïment i admiració per a tot el presonal sanitari i assistencial que ha estat en la primera línia.

L'ONG també deixa operativa una pàgina web destinada a administracions i professionals que ofereix protocols per evitar contagis, seguiment de contactes, control d'infeccions i ús dels equips de protecció. L'entitat també continuarà oferint assessorament allà on els ho demanin.

MSF té gairebé mig milió de socis a Espanya i el seu president està content d'haver pogut contribuir a superar l'emergència: "Molta gent aquí fa molt de temps que ens ajuda en crisis que semblen llunyanes". Ara pleguen veles a Espanya, però Noguera recorda: "Tenim missions en 70 països, és a dir, 70 epidèmies, i ara estem molt centrats en l'Amèrica Llatina", que s'ha convertit en l'epicentre mundial de la pandèmia. Continuar la tasca de MSF en els països més empobrits és un repte majúscul en l'era del covid-19: des del moviment internacional del personal, fins a les campanyes de vacunació o de distribució d'ajuda humanitària evitant aglomeracions s'estan replantejant. A banda de la competició global per aconseguir material de protecció. "A més, la padèmia no ha aturat cap guerra... Si la nostra feina ja era complicada ara tenim al davant reptes descomunals".