Macron abaixarà impostos i reformarà les pensions

Emmanuel Macron va voler prémer ahir la tecla reset del seu quinquenni. Durant més dues hores, el president francès va explicar a la premsa diverses mesures del seu govern que busquen apaivagar definitivament la crisi dels armilles grogues, com una baixada de l’impost sobre la renda o una reforma de les pensions. De retruc, també busca donar un impuls al seu mandat, alentit des de fa cinc mesos per una de les crisis socials més greus que ha patit França en els últims anys.

El rumb, però, segueix sent el mateix: “¿Cal aturar el que s’ha posat en marxa des de fa dos anys?”, es preguntava ahir Macron davant de més de 300 periodistes. La resposta, deia, és “no”, malgrat el matís que va fer sobre el seu propi projecte: “Ha de ser més humà per unir”.

Alguns francesos esperaven que el president mogués fitxa des que, ara fa un mes, va acabar el gran debat en el qual s’han organitzat unes 10.000 reunions populars arreu del país, segons dades del govern. D’altres ja fa temps que no esperen res del president, si no és la seva dimissió. De fet, Macron sap que no convencerà els armilles grogues, que continuen manifestant-se cada dissabte i que ho tornaran a fer demà passat. És per això que el paquet de mesures d’ahir va dirigit a aquells que sostenen el moviment sense participar-hi. Fins a 7 de cada 10 francesos han arribat a donar suport als armilles grogues en el moment més àlgid, entre els quals hi ha jubilats i famílies monoparentals.

En aquesta línia, el president va anunciar que indexarà les pensions de menys de 2.000 euros mensuals amb la inflació a partir del gener del 2020. A més, Macron vol que els jubilats cobrin un mínim de 1.000 euros (actualment són uns 700). Macron també va prometre que no es tancarà cap escola ni hospital fins al final del quinquenni.

Un dels anuncis forts va ser la promesa d’abaixar “significativament” l’impost de la renta per afavorir les classes mitjanes: el va quantificar en 5.000 milions d’euros. El president francès vol que aquesta mesura es financi amb la supressió de certes llacunes fiscals que beneficien les empreses, és a dir, disposicions legislatives o reglamentàries derogatòries que generen pèrdues d’ingressos per a l’Estat.

Macron va tornar a rebutjar la restitució de l’impost de solidaritat sobre la fortuna (ISF), una de les reivindicacions més repetides pels armilles grogues. “Si no és eficaç, en farem un balanç”, va deixar caure, sense detallar ni quan ni com. Segons el govern, l’objectiu d’aquesta supressió és que els seus beneficiaris reinverteixin el capital en l’economia francesa i que a llarg termini acabin creant llocs de treball.

El president també va tancar la porta al referèndum d’iniciativa ciutadana (RIC), molt reclamat pels armilles grogues. En canvi, es va mostrar favorable a fer més accessible el referèndum d’iniciativa compartida (RIP), simplificant-ne el reglament. Actualment, per convocar un referèndum sobre una proposició de llei es necessita les firmes d’una desena part de l’electorat -4,5 milions de ciutadans- i les d’una cinquena part dels parlamentaris. Una de les principals diferències entre el RIC i el RIP és que, en el primer cas, la iniciativa és ciutadana i el segon es basa en una iniciativa parlamentària que necessita el suport d’una part de la ciutadania.

Menys parlamentaris

El cap d’estat també va confirmar la reducció del nombre de parlamentaris i que un 20% sigui escollit de manera proporcional a les legislatives, dues mesures del projecte de reforma constitucional que va quedar aparcat l’estiu passat, després que esclatés el cas Benalla. En el marc d’aquesta reforma, el president vol que hi hagi més descentralització a França. “La nostra política ha estat percebuda com massa freda, massa tecnocràtica. Vull obrir un nou acte de descentralització, adaptat a cada territori, pel que fa a l’habitatge, el transport i la transició ecològica”, va explicar.

És la primera vegada que Macron es planta tot sol davant dels periodistes des de l’inici del seu mandat. Un fet rellevant que posa en evidència la importància que el president donava al seu paquet de mesures. Amb aquests anuncis, Macron es juga la camisa de president. Si no convenç, la seva imatge en sortirà molt perjudicada i els resultats de les pròximes eleccions europees podrien servir-li d’indicador.