Macron anuncia que restablirà el servei militar obligatori

El president francès, Emmanuel Macron, ha informat aquest divendres que restablirà el servei militar obligatori al país, tal com ja va anunciar durant la campanya electoral. Sense donar-ne detalls, en un discurs davant de militars a la base naval de Toló, al sud-est de França, Macron ha afirmat que l'anomenat "servei nacional universal" tindrà un pressupost propi i que diversos ministeris s'encarregaran de la seva posada en marxa.

Macron ja va parlar de restablir el servei militar obligatori durant la seva campanya electoral, però no en va donar gaires detalls: simplement va precisar que el servei duraria un mes i que l'haurien de fer tant homes com dones. Aquest divendres el president francès ha assegurat que el finançament del servei militar obligatori no afectarà el pressupost de Defensa, que ha titllat d'"inèdit", ja que aquest any ha augmentat un 1,8% respecte a l'anterior, cosa que suposa un increment de 34.200 milions d'euros.

Macron ha destacat la necessitat d'augmentar la seguretat i, en aquest sentit, ha anunciat la seva voluntat de continuar incrementant el pressupost de Defensa 1.700 milions d'euros cada any fins al 2022. El president francès també ha destacat que es modernitzaran les forces armades, sobretot el sistema de dissuasió nuclear i els serveis d'informació militar.