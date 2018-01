Macron commemora els atacs contra 'Charlie Hebdo' i un supermercat jueu

El president francès, Emmanuel Macron, ha commemorat aquest diumenge el tercer aniversari dels atemptats contra la revista satírica 'Charlie Hebdo' i un supermercat jueu a París, que van suposar l'inici de l'onada d'atacs de l'Estat Islàmic a França.

Macron ha estat acompanyat de l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, però no ha fet cap discurs per complir amb la voluntat de les famílies de les víctimes, que han sol·licitat que hi hagi total sobrietat a l'acte.

El president francès s'ha desplaçat primer a l'antiga seu de la revista 'Charlie Hebdo', a París, on s'ha fet un minut de silenci i s'han col·locat diverses corones de flors al costat de la placa commemorativa que recorda el fatal atac.

Després la comitiva ha anat a la Porta de Vincennes, a l'est de la capital, on hi ha el supermercat jueu que va ser atacat el 9 de gener del 2015.