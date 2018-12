Macron desplega vehicles de combat contra els ‘armilles grogues’

França està en estat de màxima alerta davant la quarta onada de protestes convocada per avui pel moviment dels armilles grogues, que s’enfronta amb creixent violència al govern d’Emmanuel Macron. Hi ha fins a 89.000 policies i gendarmes mobilitzats arreu del país, 8.000 dels quals a París, i fins i tot 12 vehicles blindats, equipats per llançar gasos lacrimògens i desmuntar barricades.

El primer ministre, Édouard Philippe, justificava ahir el desplegament en una entrevista a TF1: “Ens enfrontem a gent que no vol manifestar-se sinó destrossar coses, i ens volem assegurar que no els hi permetrem”. Els propietaris de botigues, restaurants i bancs s’afanyaven ahir a protegir portes i aparadors mentre l’Ajuntament de París ordenava retirar més de 2.000 tanques, reixes i contenidors i qualsevol altre element de mobiliari urbà susceptible de ser llançat. L’Òpera de la Bastilla ha cancel·lat les funcions (fins i tot es comenta que el personal ha amagat els instruments de l’orquestra per si l’edifici és assaltat) i el Louvre i els museus d’Orsay, l’Orangerie, Georges Pompidou i Rodin, la Sainte Chapelle i la Torre Eiffel, entre d’altres, també tindran les portes tancades tot el cap de setmana. A més, s’han suspès sis partits de futbol.

La policia ha anunciat mesures extraordinàries com els controls d’identitat i escorcolls de motxilles, mentre que en una vintena de departaments està prohibida des d’avui la venda de carburant i de material pirotècnic per evitar que els manifestants es fabriquin artefactes incendiaris. Fins a 36 estacions de metro i tren estan tancades.

Però la contundència del desplegament policial no està exempta de polèmica. Ahir fins a dues-centes personalitats, encapçalades pel líder de l’esquerra Jean-Luc Méléchon, reclamaven en una carta oberta que s’aturi l’ús de pistoles tipus flash-ball per reprimir les protestes estudiantils contra la reforma educativa, que han pres força renovada en el context de la crisi dels armilles grogues. La notícia que hi ha hagut dos adolescents greument ferits per aquests projectils, i sobretot un vídeo en què es veia la policia obligant desenes de joves a estar-se agenollats en fileres amb les mans al clatell, han generat més indignació.

El moviment dels armilles grogues, que va arrencar fa un mes contra l’anunciat increment dels impostos als carburants, ha canalitzat el malestar amb el govern d’Emmanuel Macron, a qui, segons les enquestes, la majoria de francesos veuen com un representant de les elits que viu a l’esquena del carrer. La protesta ha crescut ràpidament adoptant una llarga llista de reivindicacions lligades sobretot a la carestia de la vida, i tot i que la majoria de manifestants han sortit al carrer de manera pacífica petits grups s’han dedicat al saqueig. Un sondeig publicat ahir indicava que el 68% dels francesos simpatitzen amb el moviment: la xifra s’eleva al 93% entre els votants de Mélenchon i del Partit Comunista, i al 89% entre els electors de Marine Le Pen.

Macron ha mantingut silenci des que dimecres va anunciar que retirava finalment l’augment d’impostos previst en el seu pla de transició energètica. S’ha estimat més no escalfar els ànims. Ahir el primer ministre Édouard Philippe es va reunir amb representants d’un sector moderat del moviment que crida a no sortir al carrer avui. El fet que la mobilització no té lideratges clars dificulta la interlocució.

Bèlgica també congela la taxa

Com Macron, el primer ministre belga, Charles Michel, també ha cedit a la pressió dels armilles grogues que s’han manifestat repetidament i amb contundència al país, sobretot a la zona de Valònia. El govern belga ha decidit també que no augmentarà els impostos als carburants el 2019. Aquesta setmana els manifestants han continuat complicant la circulació a la província d’Hainaut, que fa frontera amb França. Aquest matí han convocat també una mobilització a la capital belga. Fa dos divendres les protestes van arribar a Brussel·les i van acabar amb una seixantena de detinguts i dos cotxes de policia incendiats. El primer ministre belga ha recomanat als seus conciutadans que no viatgin aquest cap de setmana a París.