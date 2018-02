Macron impulsa una llei que restringeix el dret d’asil

Acollir els immigrants amb humanitat i expulsar-los amb fermesa. Així és com el govern d’Emmanuel Macron planteja la seva reforma migratòria que ahir va presentar al consell de ministres. “S’ha d’acollir, però acollir bé” és una altra frase lapidària que resumeix un text de llei “totalment equilibrat”, segons el ministre de l’Interior, Gérard Collomb. El contorsionisme, doncs, continua sent l’esport preferit de Macron. Diverses associacions com La Cimade, però, ja van batejar el dia d’ahir com a “jornada de dol pels drets dels immigrants”. D’altres, com Emmaüs France, evocaven “l’enterrament del dret a l’asil”. Sense sorpreses, la reforma no agrada a ningú més enllà del partit que governa, però les associacions són les que s’hi oposen amb més fervor. Per protestar contra el text, el personal del Tribunal Nacional pel Dret a l’Asil, que s’encarrega d’examinar els recursos, ja fa una desena de dies que fa vaga.

Una de les mesures més polèmiques del projecte de llei és la de reduir a sis mesos el termini d’examen de les sol·licituds d’asil. Fins ara el període era de gairebé un any. “Per als que obtinguin l’asil és millor que es puguin inserir ràpidament en la societat francesa”, va dir Collomb. I per als que se’ls denega? “Amb sis mesos no s’han perdut les arrels familiars ni el contacte amb el país”, va justificar d’una manera inversemblant el ministre.

Aquesta reducció de termini, que alguns interpreten com una acceleració de les expulsions d’immigrants, comporta altres conseqüències: el termini per presentar l’expedient de sol·licitant d’asil passarà de 120 a 90 dies. També es reduirà el període per presentar recurs davant el Tribunal Nacional pel Dret a l’Asil en cas que l’expedient sigui rebutjat per l’Oficina Francesa de Protecció de Refugiats i Apàtrides. El termini passarà de 30 a 15 dies. “Nou països de la Unió Europea tenen un termini de recurs d’entre 8 i 15 dies, com ara Alemanya, els Països Baixos i Itàlia”, va precisar Collomb. En repetides ocasions, de fet, el ministre va emfatitzar que alguns dels articles del projecte de llei que tantes crítiques rep ja s’apliquen en països veïns.

Més restriccions

Si fins ara aquest recurs tenia un efecte suspensiu, el projecte de llei preveu que deixi de tenir-ne per als sol·licitants d’asil de països que el govern francès no considera “segurs”. També per a aquells que siguin originaris d’un país que en teoria suposa una amenaça per a l’ordre públic a França. Les dues mesures s’han creat principalment per reforçar la lluita contra la immigració il·legal.

Una altra mesura molt criticada per les associacions és la prolongació de les retencions administratives. El termini legal als centres de detenció passarà de 45 a 90 dies. Aquesta mena de presó per a immigrants permet a l’estat detenir els estrangers que siguin objecte d’una ordre d’expulsió. “La durada de la retenció no té cap incidència significativa sobre el nombre d’expulsions”, repliquen des de La Cimade. L’associació, que dona suport legal als estrangers, titlla la mesura d’“ineficaç i totalment desproporcionada”.

El projecte de llei també preveu un nou delicte. Per entrar a França, un immigrant ha de passar per un punt de control fronterer. Si no ho fa, corre el risc -un altre- de ser condemnat a un any de presó i a 3.750 euros de multa.

L’Assemblea Nacional començarà a debatre el projecte de llei a l’abril. El text haurà de substituir la llei que es va aprovar no fa ni dos anys, que alhora substituïa la del juliol del 2015. És per això que des de la Coordinació Francesa pel Dret a l’Asil (CFDA), constituïda per una vintena d’organitzacions, van publicar fa uns dies un informe titulat D’una reforma a l’altra, l’asil en perill. Tot per tenir els immigrants a ratlla.