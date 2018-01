Macron diu que "probablement" França hagués sortit de la Unió Europa en cas de referèndum

Un 'Frexit' en paral·lel al Brexit? Potser. Al menys és el que ha afirmat el president francès, Emmanuel Macron, en unes sorprenents declaracions a la BBC. França "probablement" hauria seguit a la Gran Bretanya fora de la Unió Europea (UE) si s’hi hagués celebrat un referèndum sobre la pertinença al club de Brussel·les. Ho va dir en una entrevista a la cadena pública britànica, enregistrada dies enrere amb motiu de la visita oficial que va fer dijous al Regne Unit, i que l’emissora pública ha emès aquest diumenge, al programa Andrew Marr Show, un dels més influents de l’espectre polític britànic.

"Sempre corres un risc quan fas un referèndum com aquest —ha dit—; només un sí o un no es un context molt complicat", referint-se als "molts perdedors de la globalització", arran d'una de les preguntes del periodista. Llavors, Marr li ha demanat: "Si França hagués celebrat un referèndum, podria haver tingut el mateix resultat?" Moment en què Macron ha contestat: "Sí, probablement. Probablement en un context similar. Però el nostre context era molt diferent, així que no vull fer cap aposta. Hauria lluitat moltíssim per guanyar." de fet, una de les apostes principals de Macron per guanyar les presidencials de l’any passat va ser la reforma, no només de França, sinó també de la Unió Europea.

En aquest sentit, al llarg de l’entrevista ha tornat a insistir en la seva fórmula per acostar les institucions de Brussel·les als ciutadans europeus i allunyar el fantasma de qualsevol més sortida d’un dels Estats membres. La clau, ha dit, és aprofundir en la democràcia. "El que necessitem és una visió molt més protectora de la gent. Europa ha ser una idea que et protegeixi, en l'àmbit digital, mediambiental, en emigració, seguretats col·lectives i una més justa organització. La meva visió és que [Europa] ha de ser molt més concreta, menys burocràcia i més concreta a l’hora de protegir la gent. I més sobirania, mes democràcia i més unitat", ha dit.

Tot i el possible impacte d'aquesta consideració per haver estat fetes directament per l'actual president francès, el cert és que l'euroescepticisme és quelcom que també s'ha estés prou els darrers anys entre els francesos. En especial sota l'impuls del Front Nacional de Marine Le Pen. Durant la campanya electoral de les presidencials de l'any passat, la candidata populista d'extrema dreta va prometre una consulta en cas de victòria.

La visita de Macron dijous d’aquesta setmana ha estat la primera del nou president francès des què va guanyar les eleccions l’any passat. En parlar a la Reial Acadèmia Militar de Sandhurst, on va tenir lloc la trobada amb Theresa May, Macron va revelar que França vol aprofitar el Brexit per atraure empreses de l’àmbit financer de la City de perquè es traslladin cap a París.

Tot i així, en una concessió i un gest de bon voluntat cap a la premier May abans de la represa de les negociacions entre Brussel·les i Londres, Macron va suggerir que el Regne Unit pot aconseguir un “acord comercial especial” després de Brexit. Però va advertir, tanmateix, que Gran Bretanya no tindrà ple accés al mercat únic sense acceptar les quatre normes fonamentals: llibertat de circulació de bens, capitals, serveis i persones. El Regne Unit, va insistir, no podrà "triar" els elements que li agradin perquè això suposaria “el desmantellament del mercat únic". "Tan bon punt decidiu no unir-vos a les condicions prèvies [de la UE], no hi pot haver un un accés complet. El que és important és no fer que la gent cregui que és possible formar-ne part” però només per als aspectes que convinguin més.