Macron suggereix fixar quotes migratòries per reduir la tensió

“Ni una elecció ni un referèndum”. Emmanuel Macron ha delimitat així el “gran debat nacional” que ell mateix obre dimarts a Grand Bourgtheroulde, un poble de 3.800 habitants de Normandia, al nord-oest del país. Amb aquest debat a gran escala, el president francès espera trobar la sortida a la crisi dels armilles grogues, que ja fa gairebé dos mesos que va començar. Les mesures per incrementar el poder adquisitiu que Macron va anunciar al desembre no han servit per apaivagar la fúria d’aquest moviment ciutadà, que dissabte passat va tornar a manifestar-se en diverses ciutats de França.

La idea del govern és que tots els francesos puguin debatre sobre temes “essencials”, als ulls de l’executiu. A través d’una plataforma digital o bé en estands que s’instal·laran en mercats de pobles i ciutats, s’organitzaran reunions perquè aquells que vulguin aportin les seves queixes i propostes.

En una carta de cinc pàgines publicada diumenge a la nit i adreçada als ciutadans, el president francès assegura que es podran abordar tots els temes. “Per a mi, no hi han qüestions prohibides”, escriu Macron, que amb aquest argument espera incentivar la participació. De fet, el govern sap que aquesta iniciativa només serà un èxit si els francesos s’hi involucren. De moment, però, el vent bufa en contra: segons una enquesta d’Odoxa publicada divendres passat, el 70% dels francesos consideren que aquest debat no conduirà a mesures útils per al país. Alguns també posen en dubte la independència del debat i no veuen amb bons ulls que el govern el piloti.

Un tema controvertit

La qüestió migratòria és un dels punts que ha aixecat més polseguera en la carta de Macron. El govern tenia previst incloure inicialment aquest tema en el debat, però va acabar descartant-ho davant l’allau de crítiques. Sindicats i associacions estaven en contra que es posés el focus en la immigració en un debat que, en teoria, s’ha plantejat per trobar una solució al conflicte dels armilles grogues.

El president francès, però, no s’ha estat d’esmentar-ho i invita els ciutadans a debatre sobre aquesta qüestió responent a la següent pregunta: “¿Voldríeu que, una vegada hàgim complert les nostres obligacions d’asil, fixéssim objectius anuals definits pel Parlament?”. El president suggereix així limitar el nombre d’immigrants a França i torna a distingir entre demandants d’asil i immigrants econòmics.

Però, tot i l’aparent via lliure, Macron ha volgut acotar el debat a quatre temes i una trentena de preguntes sobre impostos, despeses i acció pública, organització de l’estat, transició ecològica, i democràcia i ciutadania. És més, en la carta el president no amaga alguna de les seves línies vermelles, cosa que contradiu el seu argument inicial.

És el cas de la reinstauració de l’impost sobre la fortuna, una de les reivindicacions més repetides entre els armilles grogues. Macron va reconvertir aquesta contribució dirigida als més rics en un impost sobre immobles que ara només paguen els propietaris d’un patrimoni immobiliari que superi els 1,3 milions d’euros. “Quan els impostos són massa elevats priven la nostra economia de recursos que es podrien invertir útilment a les empreses. No farem marxa enrere en les mesures que ja hem pres per animar la inversió”, explica Macron en la seva missiva. “No oblido que vaig ser elegit amb un projecte i amb unes grans orientacions a les quals segueixo sent fidel”, diu unes línies més endavant.