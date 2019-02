Macron recupera la popularitat que tenia abans de les protestes dels 'armilles grogues'

La popularitat del president de França, Emmanuel Macron, ha tornat al mateix nivell que tenia abans de les protestes dels 'armilles grogues'. Segons l'enquesta d'Odoxa, la proporció de persones que consideren que és un bon president ha pujat fins al 32%, lluny del 23% del desembre al sondeig de 'Le Journal du Dimanche'.

La popularitat de Macron s'ha recuperat gràcies a la fermesa contra la violència exercida pels manifestants, segons explica l'agència Reuters. A més, el president francès va obrir una sèrie de debats a tot el país amb l'objectiu de tornar a connectar amb els votants, especialment a les zones rurals. Dissabte passat va ser rebut amb honors en una convenció d'agricultors a París. En canvi, l'any anterior va ser escridassat al mateix esdeveniment.

L'antisemitisme acaba amb els 'armilles grogues'

La popularitat de Macron puja al mateix temps que baixa la dels 'armilles grogues'. La mateixa enquesta que dona un respir al president de la República mostra que la popularitat de les manifestacions ha baixat.

Un 55% dels francesos estan en contra del manteniment de les protestes. Contrasta amb les xifres obtingudes al novembre en la mateixa enquesta, en què un 66% dels francesos donaven suport als 'armilles grogues'.

El principal problema del moviment ha sigut l'aparició de veus antisemites dins les seves files. Fa dos caps de setmana els 'armilles grogues' van veure tacada la seva imatge després de l'incident antisemita contra el filòsof i comentarista polític Alain Finkielkraut, que va ser increpat durant les protestes. De la mateixa manera, la setmana passada van aparèixer profanades amb esvàstiques unes cent tombes del cementiri jueu de Quatzenheim, una petita localitat prop d'Estrasburg.

L'executiu francès ha aprofitat l'aparició de veus racistes i antisemites en el moviment per restar-li legitimitat. Aquest febrer el govern ha publicat que les agressions antisemites han augmentat un 74% a França durant el 2018. El portaveu de Macron, Benjamin Griveaux, va dir que "molt sovint, al voltant de les manifestacions dels 'armilles grogues', apareixen inscripcions antisemites".

Però no només el govern és crític amb el moviment. El diari francès 'Libération', que normalment és crític amb l'executiu de Macron, fa just una setmana publicava un article titulat "Els 'armilles grogues', asfixiats per la gangrena antisemita".

Les manifestacions dels 'armilles grogues' estan perdent força a mesura que passen les setmanes. Segons el ministeri de l'Interior francès, 46.000 persones van sortir a tot el país durant el quinzè cap de setmana consecutiu de protestes, molt lluny de les 280.000 registrades al novembre.