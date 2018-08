Macron suprimirà 50.000 funcionaris fins al 2022

La promesa de campanya d’Emmanuel Macron de suprimir 120.000 places de funcionari durant el quinquenni es va precisant a poc a poc. El primer ministre, Édouard Philippe, va anunciar en una entrevista a Le Journal du Dimanche que l’any que ve el govern retallarà 4.500 places del ministeri de Finances, del sector de l’audiovisual públic i de la xarxa de representació exterior. I de cara al 2020, “la xifra serà superior a 10.000”, va detallar Philippe. En total, doncs, l’executiu de Macron volatilitzarà en menys de dos anys gairebé 15.000 places que ara ocupa personal funcionari. En els pressupostos del 2018, de fet, el govern ja va deixar constància de la supressió de 1.600 llocs de treball en l’administració pública.

“Aconseguirem l’objectiu del president de la República de suprimir 50.000 places fins al 2022”, va dir, determinat, el primer ministre. Aquesta és la xifra que Macron espera reduir de la funció pública de l’estat. Els 70.000 llocs restants dels més de 100.000 que el president francès vol suprimir afectaran la funció pública territorial, és a dir, col·lectivitats locals com ara municipalitats, departaments i regions de França. Per aconseguir reduir un nombre tan alt de treballadors públics el govern de Philippe no substituirà els funcionaris que es jubilin ni tampoc els que siguin acomiadats.

A la pràctica, si el govern que presideix Macron arriba a aquest objectiu significarà que entre el 2020 i el 2022, l’any que s’acaba el quinquenni, l’executiu haurà de duplicar l’eliminació de llocs de treball a l’administració pública. És a dir, en dos anys haurà de reduir més de 30.000 places de funcionaris.

Amb aquesta retallada de personal, Macron espera contribuir a la reducció de la despesa pública i estalviar 60.000 milions d’euros al final del seu mandat. De moment, però, el creixement de l’economia és inferior al previst -de l’1,9% ha passat a l’1,7%- i, per tant, el dèficit augmentarà. Així ho va reconèixer el primer ministre mateix, que va assegurar que “el 2019 augmentarà el dèficit”, sense donar-ne una xifra exacta.

Per la seva banda, el ministre d’Economia francès, Bruno Le Maire, va admetre ahir durant una trobada organitzada per l’Associació de Periodistes Econòmics i Financers, l’Ajef, que França no arribarà al seu compromís del 2,3% del dèficit per al 2018. De fet, Le Maire va apuntar que la xifra s’acostava més aviat al 2,6% del producte interior brut (PIB).

Malgrat les previsions negatives, Philippe va anunciar que el govern francès contractaria més de 2.000 agents de policia, de la Gendarmeria i dels serveis d’intel·ligència de la direcció general de la Seguretat Interior (DGSI), així com 1.300 funcionaris de justícia. “Es tracta de prioritats”, va dir per justificar-ho el primer ministre, en referència al nivell d’amenaça terrorista en què es troba França.

Una altre dels anuncis de Philippe, i que forma part de les grans línies dels pressupostos per al 2019, és que diverses ajudes econòmiques que ofereix l’estat francès no podran seguir el ritme de la inflació. En altres paraules: augmentaran molt poc. És el cas de les pensions i els ajuts a la família o a l’habitatge, que progressaran un 0,3% per any el 2019 i el 2020, molt per sota de la inflació. Segons les últimes previsions de l’Institut Nacional d’Estadística i d’Estudis Econòmics, l’Insee, la inflació és del 1,6% el 2018.

Tot i això, el primer ministre francès va garantir que “cap prestació social” disminuirà. De fet, Philippe va assegurar que les ajudes de les quals “es beneficien els més febles, com la RSA [la renda de la solidaritat activa], augmentaran d’acord amb la llei”. Malgrat els esforços per vendre bé aquest últim anunci, el que tampoc espera Macron és un augment de la seva popularitat, que passa pel pitjor moment del seu mandat.