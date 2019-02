Maduro i Guaidó mesuren forces als carrers de Caracas

Els carrers de Caracas es van convertir aquest dissabte en el termòmetre polític del país. Els dos màxims líders de Veneçuela van voler mesurar forces i van aconseguir convocar cadascun desenes de milers de persones en dues manifestacions paral·leles a Caracas que van estar molt igualades, tot i que l’oposició sumava també protestes en 333 punts més del país i en diverses capitals internacionals. De fet, la iniciativa va sorgir del president interí Juan Guaidó, que dilluns passat va llançar la convocatòria mundial a les xarxes socials. L’oficialisme, en canvi, va fer la crida a través de la televisió pública de l’estat divendres al matí.

Juan Guaidó va arribar al migdia a l’avinguda Las Mercedes de Caracas, una de les principals vies de la capital veneçolana, en un cotxe de seguretat. Però, veient el clam dels seus seguidors, va decidir fer part del trajecte caminant.

Un cop dalt de l’escenari, va anunciar que l’ajuda humanitària oferta pels EUA entrarà al país amb el suport de veneçolans als quals convocarà per rebre-la. “Anunciem una coalició mundial per a l’ajuda humanitària a Veneçuela. I ja tenim tres punts de recollida per a l’ajuda humanitària”, va explicar Guaidó, amb una veu ronca i cansada. Els tres punts d’aplec seran a Colòmbia, al Brasil i en una illa del Carib. Segons el govern dels EUA aquesta ajuda (aliments i medicines), valorada en 20 milions, ja s’ha començat a enviar a Veneçuela, tot i que no es va precisar si havia pogut entrar al país.

Davant la multitud reunida per donar-li suport, Guaidó va insistir en el seu missatge a les forces militars perquè s’uneixin a la seva presidència. A més, els va demanar que cooperin amb l’entrega de l’ajuda humanitària, que beneficiarà, va dir, uns 350.000 veneçolans en risc de morir de fam o per falta de medecines.

Primer cap militar amb Guaidó

De fet, ahir mateix va arribar la primera adhesió a Guaidó d’un alt càrrec militar. El general Francisco Esteban Yáñez Rodríguez va publicar un vídeo a YouTube en què no reconeixia Nicolás Maduro i cridava les forces armades a donar suport a Guaidó. Yáñez era el director de planificació estratègica de l’aviació bolivariana. En el vídeo el general va denunciar que “el 90% de les forces armades no donen suport a Nicolás Maduro” i que “la transició a la democràcia és imminent”. “Als meus companys d’armes els demano que no girin l’esquena al poble de Veneçuela i que no reprimeixin més”. Pocs minuts després de sortir publicat el vídeo, els comptes de xarxes socials d’alguns militars compromesos amb Maduro van publicar la fotografia del general Yáñez amb el rètol de “Traïdor” sobre la imatge.

L’acte convocat per l’oposició no va ser retransmès per les televisions i ràdios públiques del país, que van estar oferint tot el dia programes d’entreteniment o telenovel·les. Les xarxes socials van tornar a tenir un paper fonamental. El hashtag #2feb es va convertir en trending topic durant el dia d’ahir a Veneçuela. Fins al tancament d’aquesta edició, el saldo de l’acte de l’oposició va ser positiu, perquè no hi va haver cap informació sobre presència militar, repressió, detinguts ni ferits a tot el país, on l’oposició va assegurar que s’havien fet 333 protestes.

Avui Guaidó convocarà dues noves mobilitzacions per a la setmana que ve. Per al líder de l’oposició, el carrer seguirà sent l’eina per expressar al món el descontentament ciutadà contra Nicolás Maduro.

El president Nicolás Maduro, per la seva banda, va tornar a l’avinguda Bolívar de Caracas, on havia descartat participar mai més en concentracions l’agost del 2018, quan va patir un atemptat amb dos drons.

Maduro va arribar en una caravana de cotxes oficials directe a l’escenari per celebrar el 20è aniversari de la Revolució Bolivariana de Veneçuela. El seu missatge va ser clar: descartar unes eleccions presidencials però accelerar les eleccions parlamentàries. “L’Assemblea Nacional Constituent (ANC) té en la seva agenda l’avaluació d’un avançament d’eleccions parlamentàries. Jo estic d’acord que es relegitimi el poder legislatiu i que anem a unes eleccions lliures”, va anunciar.

A més, va insistir en la seva oferta de diàleg, seguint la proposta de Mèxic, Bolívia i l’Uruguai. Per al president dels EUA només va tenir un advertiment: “Senyor Donald Trump, el tenen enganyat. ¿Vostè es creu l’emperador del món? ¿Creu que Veneçuela es rendirà i obeirà les seves ordres? Doncs sàpiga que Veneçuela és lliure i sobirana!”

Per continuar enfortint el seu suport militar, Maduro va ordenar obrir les circumscripcions militars perquè més de dos milions de milicians que hi ha al país puguin incorporar-se com a soldats actius a l’Exèrcit Bolivarià i a la Guàrdia Nacional Bolivariana (GNB).