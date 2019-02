Maduro alerta que no es rendirà ni a risc d’una guerra

“No acceptarem ultimàtums de ningú. ¿I si li dic jo a la Unió Europea que li dono vuit dies per reconèixer la República de Catalunya?”, preguntava ahir el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, entrevistat per Jordi Évole en l’especial Ultimátum a Maduro de Salvados. El líder chavista va advertir repetidament que no pensa “donar el braç a tòrcer” i que “no es rendirà”, fins i tot si això comporta una guerra civil al seu país. “¿No li importa que hi pugui haver un vessament de sang?”, pregunta Évole. “¿I llavors què? ¿Ens rendim? No és una solució”, li respon Maduro, que assegura que la possibilitat d’un enfrontament armat “només depèn del nivell de bogeria i agressivitat” dels EUA i que el seu govern “està preparat per defensar-se” d’una agressió armada. Com a exemple va posar els 2 milions de ciutadans civils armats que han rebut entrenament militar per formar part de les “unitats de defensa”, de les quals 50.000 estan en alerta.

Maduro va negar repetidament la possibilitat de convocar eleccions presidencials, tot i que tampoc va dir específicament que ho descarti del tot, com insistia en demanar-li el periodista. Segons el líder chavista, “a Veneçuela només hi ha un president”, i l’autoproclamació del president de l’Assemblea Nacional, Juan Guaidó, com a president interí va ser “teatre” perquè “no existeix cap govern paral·lel” i el chavisme continua gestionant el dia a dia.

En un moment de l’entrevista, Évole va marcar el telèfon de Juan Guaidó per tractar de materialitzar el diàleg que el mateix Maduro li ofereix des de fa dies, però va saltar la bústia de veu i, just quan semblava que el president chavista volia deixar un missatge, va dir que estava plena. “Li hauria dit que pensi bé el que fa perquè és un home jove” i “que no es deixi utilitzar per governs estrangers per fer mal al país”.

Maduro va insistir en presentar-se com a víctima d’una agressió impulsada per “la supremacia blanca del govern de Donald Trump” i secundada per la UE i altres països, i va negar que hi hagi una crisi humanitària a Veneçuela amb la pujada de preus. Fins i tot va dir que els veneçolans que han deixat el país els últims anys (800.000 segons ell i 4 milions segons l’oposició) “ho fan enganyats” i “no diuen la veritat” perquè “a Veneçuela hi ha un sistema de protecció social”. Maduro va insistir en denunciar “muntatges” i “manipulacions” sobre la realitat a Veneçuela i va negar que hi hagi periodistes detinguts. “Se’ls ha fet un control i prou”, va dir dels periodistes de l’agència Efe retinguts durant 24 hores.

També va tenir dures paraules per al president espanyol, Pedro Sánchez, que avui mateix reconeixerà Guaidó com a president veneçolà. “És un farsant que no ha sigut escollit per ningú” i que “està repetint la política d’Aznar” per “pressions” dels poders internacionals. “No crec que guanyi ni un sol vot per la dreta amb l’equivocació amb Veneçuela i perdrà vots per l’esquerra”, el va advertir, abans de convidar-lo a convocar eleccions.

Crida de Guaidó a la Xina

I mentre Maduro apareixia a la televisió espanyola, el seu oponent, Juan Guaidó, publicava una entrevista en un dels principals diaris xinesos, el South China Morning Post, en què demanava al govern de Xi Jinping que retiri el seu suport a Maduro i s’alineï amb ell.