Veneçuela deporta uns periodistes que van fer preguntes incòmodes a Maduro

Un equip de periodistes de la cadena de televisió nord-americana Univision, encapçalat pel popular periodista Jorge Ramos, ha estat retingut a Caracas per ordre de Nicolás Maduro perquè al president veneçolà no li van agradar algunes de les preguntes que li van formular en una entrevista. L'equip televisiu ja és a l'aeroport de Caracas per ser deportat en les pròximes hores.

Els periodistes havien anat a Veneçuela a fer una entrevista a Maduro, però de sobte, segons ha explicat Jorge Ramos, van ser retinguts al palau presidencial de Miraflores després de mostrar al mandatari veneçolà un vídeo que el va fer enfurismar. Al vídeo es veu un grup de joves menjant d'un camió de la brossa a Caracas que diuen: "Menjo de la brossa, de la brossa, primer cop [que ho faig] en la meva vida. President, disculpi'm, però vostè com a president no serveix", diuen en referència a Maduro. El vídeo es pot veure al compte de Twitter d'Enrique Acevedo, un altre periodista d'Univision.

Estas son las imágenes que ⁦ @jorgeramosnews⁩ le mostró a Nicolás Maduro y que provocaron que Maduro se levantara de la entrevista,⁩ que retuvieran al equipo de Univision y que confiscaran su trabajo. Esto es lo que Maduro no quiere que vea el mundo. pic.twitter.com/UfSZ3lr5Jm — Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) 26 de febrer de 2019

El vídeo ha estat confiscat pel govern veneçolà, així com les imatges de l'entrevista amb Maduro que ja havien estat filmades, segons ha confirmat l'equip de periodistes a la sortida de Miraflores. L'equip televisiu ha estat retingut durant cinc hores, i després han anat escortats pel servei d'intel·ligència fins a l'hotel on s'allotjaven. Està previst que siguin deportats a primera hora del matí, segons ha dit el Sindicat de Premsa veneçolà.

No és el primer cop que es produeixen retencions de professionals de la informació a Veneçuela. El Sindicat de Premsa ha compatibilitzat només al gener fins a 40 agressions de les forces de seguretat a periodistes.

El ministre de Comunicació i Informació del govern de Maduro, Jorge Rodríguez, ha assegurat en un tuit que sempre tracten "de manera decent" els professionals que entrevisten el president Maduro però s'ha justificat dient que el govern no "es presta a xous barats".

X Miraflores han pasado centenas de periodistas que han recibido el trato decente que de forma habitual impartimos a quienes vienen a cumplir con el trabajo periodístico, y han publicado el resultado de ese trabajo. No nos prestamos a shows baratos — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 26 de febrer de 2019

El considerat president interí, Juan Guaidó, ha exigit respecte als drets de l'equip d'Univision i ha opinat que la reacció de Maduro demostra la "desesperació" del mandatari veneçolà. "És cada dia més evident", ha insistit Guaidó, que ha destacat que Maduro no va ser capaç de respondre a les preguntes dels periodistes.