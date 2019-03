Maduro protegeix el petroli veneçolà a Moscou

Nicolás Maduro intenta protegir PDVSA, l’empresa estatal de petroli i la gran font de finançament per al país, asfixiat econòmicament. En una decisió per sorpresa, el president veneçolà va ordenar traslladar a Moscou l’oficina comercial que la companyia té a Lisboa per a les operacions europees. La Veneçuela chavista i la Rússia de Vladímir Putin enforteixen així uns vincles que venen de lluny, ja que els russos són -per darrere dels xinesos- els grans creditors del règim, i dels pocs estats que no s’han posat al costat de l’anomenat president interí, Juan Guaidó.

En una visita oficial a Moscou en què es va entrevistar amb el ministre rus d’Exteriors, Serguei Lavrov, la vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, va admetre ahir la desconfiança que Caracas sent per la Unió Europea. En aquest sentit, la dirigent chavista va indicar que el moviment pretén salvaguardar els actius del país, en un moment que el règim cada cop està més aïllat internacionalment i els Estats Units el tenen en el punt de mira i l’amenacen amb més sancions. L’aposta per Rússia, sempre un rival de la UE, fa créixer la distància que separa Caracas de Brussel·les, que ha fet costat a Guaidó. Rodríguez va criticar que el Banc d’Anglaterra fos reticent a lliurar els subministraments d’or veneçolans, fet que va qualificar de “robatori a mà armada”.

El trasllat de l’oficina a Moscou coincideix amb els plans d’expandir la cooperació entre tots dos països per a l’extracció de petroli a Veneçuela, que malgrat que té la reserva de cru més gran del món, no té capacitat per refinar-lo i l’ha d’enviar fora. Rússia preveu que les seves companyies Rosneft i Gazprom s’emportin part d’aquest negoci i, d’altra banda, evita el risc que els préstecs del Kremlin acabin congelats en execució de les sancions que imposin els Estats Units.

Rússia ha intentat ajudar Veneçuela a superar l’aïllament imposat per Washington, i en aquesta línia Lavrov va explicar que el seu govern està enviant en vaixell carregaments extres de blat, que segons l’agència Reuters estima en més de 32.000 tones. Rodríguez va afirmar que el president Maduro ha ordenat que a partir d’ara els aliments i medicaments que el país necessita es comprin al mercat rus, que se sumarien als de “producció conjunta” en territori veneçolà.