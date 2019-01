Maduro rebutja l'ultimàtum de la UE i carrega contra els seus líders

Nicolás Maduro ha contestat aquest diumenge l'anunci de dissabte de la Unió Europea, que va exigir al líder chavista que convoqui eleccions a Veneçuela en un màxim de vuit dies i que, si no, reconeixerà Juan Guaidó com a president del país.

Fent gal·la del seu habitual discurs provocador, Maduro ha assegurat que rebutja qualsevol termini per convocar eleccions. De fet, ha dit que no hi haurà nous comicis, ja que segons ells continuen sent vàlids els del maig passat, que van donar-li la victòria malgrat les crítiques internacionals que l'acusaven de frau.

"Ningú pot fer-nos cap ultimàtum. Si algú vol marxar de Veneçuela, que se'n vagi", ha apuntat Maduro en declaracions a la cadena CNN Türk, la filial turca de la cadena nord-americana. El líder chavista ha anat més enllà i ha qualificat d'"arrogant" la declaració de la UE, i ha repetit que "les elits europees no són reflex de l'opinió dels pobles europeus".

Com va fer divendres, Maduro s'ha tornat a dirigir als líders europeus. Al president espanyol, Pedro Sánchez, li ha recriminat que ha agafat una "posició nefasta" en relació a la situació que viu Veneçuela. "Al cul de Donald Trump hi ha ara Pedro Sánchez", ha declarat el líder veneçolà en referència a les paraules, cada cop més amenaçadores, del president socialista.