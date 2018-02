Les Maldives en estat d'emergència després d'una "purga" del govern

Des d'aquest dilluns, les illes Maldives viuen una crisi política que ha empitjorat en les darreres hores. Aquesta nit, el president del Tribunal Suprem, Abdula Saeed, i un altre jutge, Ali Hameed, han estat detinguts hores després que el govern declarés l'estat d'emergència. Davant aquesta situació -segons han informat mitjans locals, s'han produït altres arrests-, l'expresident maldivià Mohamed Nasheed ha demanat avui la intervenció dels Estats Units i l'Índia en aquesta crisi, que des de l'oposició qualifiquen de "purga".

Tot va començar la setmana passada, quan la Cort Suprema va ordenar l'alliberació d'un grup de polítics de l'oposició, perquè va considerar la seva condemna motivada per "interessos polítics", i encapçalada per jutges "indegudament influenciats (suposadament per l'actual president del país, Abdulla Yameen)". El mateix tribunal va dictaminar que el judici de 2015 contra l'expresident Nasheed havia estat inconstitucional. Dues decisions que no van agradar gens al president Yameen que, immediatament, va afirmar que es negava a obeir a l'ordre judicial d'alliberar els dissidents. "Aquest acte podria portar a soscavar la supremacia de la Constitució", va declarar Yameen.

El primer detingut ha estat el president del Tribunal Suprem, en companyia del jutge Ali Hameed i un administrador judicial, mentre estaven a l'interior del Tribunal Suprem. Els motius de la detenció no s'han fet públics, però la policia ha confirmat a través del seu compte de Twitter que el motiu és "una investigació que encara està en curs". També ha demanat calma a la població.

També ha transcendit la detenció de l'exdictador Maumoon Abdul Gayoom, que va governar amb mà de ferro des del 1978 fins al 2008. Segons ha informat el seu advocat, Gayoom ha estat arrestat per càrrecs de "suborn a membres del Parlament, intent de suborn i intent d'enderrocar il·legalment el govern".

El govern de la República del Pacífic, encapçalat pel president Yameen, ha concretat que l'estat d'emergència s'allargarà quinze dies, i ha assegurat que "tot i que alguns drets es veuran restringits, els moviments en general, els serveis i els negocis no seran afectats".

Ajuda internacional

L'oposició ha titllat d'il·legítima i autoritària la decisió del president Yameen i, davant l'estat d'emergència aplicat, que atorga el poder a les forces de seguretat de realitzar detencions i prohibir reunions públiques, parlen d'una "purga encoberta". L'expresident Nasheed no ha dubtat en buscar ajuda internacional. "En representació dels maldivians", ha sol·licitat als Estats Units "detenir totes les transaccions financeres dels líders del règim a través de bancs nord americans. A més, ha demanat a l'Índia l'enviament d'una representació diplomàtica "amb el suport del seu exèrcit", per a l'alliberament dels jutges i polítics detinguts, inclòs l'exdictador Gaymoon.