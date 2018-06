Malta permet al 'Lifeboat' entrar a les seves aigües per protegir-lo del mal temps

Sembla que, finalment, els més de 230 migrants que, des de fa més de 6 dies, esperen a bord del vaixell de l'ONG alemanya Lifeline, podran trepitjar terra. Dimarts es va confirmar que Malta donava permís perquè aquestes persones, que van ser rescatades enmig del Mediterrani quan intentaven arribar a Europa, desembarquessin en algun dels seus ports.

Malgrat tot, l'ONG ha reiterat que ells no han rebut cap confirmació d'aquest tipus i que, de moment, Malta no els ha assegurat el desembarcament. El que sí que ha anunciat Lifeline és que el govern maltès els ha donat permís per entrar a les seves aigües territorials. Principalment, per protegir-se del mal temps i la mala mar que s'ha repetit durant les últimes hores.

El primer ministre italià, Giusseppe Conte, en canvi, va dir dimarts que Malta ja havia donat l'autorització perquè es dugués a terme el desembarcament. Segons denuncia l'ONG a través del seu Twitter, Malta no dona el permís perquè espera que primer els països europeus assegurin que es faran càrrec dels migrants.

Situació preocupant

Mentrestant, la situació a bord continua sent crítica. Axel Steier, portaveu i cofundador de l'organització humanitària,va explicar que dilluns a la matinada es va haver de dur a terme una evacuació d'urgència. "Un dels migrants necessitava atenció mèdica. Vam demanar a les autoritats de Malta un helicòpter i, després d'una bona estona, ens van enviar una embarcació per traslladar-lo", va declarar Steier.

Fa uns dies, i en declaracions a l'ARA, el portaveu d'aquesta ONG alemanya va assegurar que hi ha "diversos infants i un nadó", i que alguns estan sols, "sense cap familiar que els acompanyi".

Els migrants continuen a coberta perquè la nau té una capacitat de només 50 persones i no hi ha espai per a tots a l'interior. "Estan passant fred, ja que el temporal i la pluja fan que sempre tinguin la roba xopa", apuntava Steier.