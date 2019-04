Malta anuncia un acord de repartiment dels 64 migrants de l''Alan Kurdi' rescatats fa deu dies

El primer ministre de Malta, Joseph Muscat, ha anunciat aquest dissabte un acord pel qual els 64 migrants a bord del vaixell de rescat 'Alan Kurdi' podran desembarcar per fi, després de 10 dies a la deriva, abans de ser traslladats a Alemanya, França, Portugal i Luxemburg.

"Els 64 migrants a bord de l''Alan Kurdi' seran desembarcats i redistribuïts entre França, Alemanya, Portugal i Luxemburg gràcies a la coordinació efectiva entre el nostre país i la Comissió Europea. Cap es quedarà a Malta, perquè no podem assumir aquesta càrrega nosaltres sols", ha escrit Muscat en un tuit.

En un comunicat, el govern maltès ha lamentat l'excessiva responsabilitat que es veu obligat a assumir en aquests casos, que està per sobre de la seva capacitat. "Una vegada més, l'estat membre més petit de la Unió Europea ha sigut sotmès a una pressió innecessària per resoldre un cas que no li corresponia ni és de la seva responsabilitat", segons la nota.

Per la seva banda, la portaveu de la Comissió Europea, Natasha Bertaud, ha aplaudit la col·laboració internacional per finalitzar aquesta crisi. "Agraeixo la solució que hem trobat per als migrants a bord de l''Alan Kurdi'. Avui [el vaixell] atraca a Malta, i ha sigut possible gràcies a la cooperació del govern de Malta, així com la de França, Alemanya, Luxemburg i Portugal, amb el suport dels esforços diplomàtics i la coordinació de la Comissió Europea", ha apuntat en el seu compte de Twitter.

L''Alan Kurdi', el vaixell de salvament marítim de l'ONG alemanya Sea-Eye, es va dirigir en un primer moment cap a Malta, però el mal temps a la zona el va obligar a posar rumb a Lampedusa. El ministre d'Interior d'Itàlia, Matteo Salvini, es va negar a rebre'l, per la qual cosa el vaixell de rescat va quedar encallat en aigües internacionals. Mentrestant, l''Open Arms', el vaixell de rescat de l'ONG badalonina, continua ancorat al port de Barcelona sota un bloqueig administratiu ordenat pel govern de Pedro Sánchez.





En un comunicat conjunt, les ONG de rescat al Mediterrani, inclosa Proactiva Open Arms, constaten que "en cap cas es tracta d'una victòria", perquè "és un altre episodi vergonyós en què els estats de la UE han prolongat innecessàriament una emergència al mar". Les organitzacions humanitàries recorden que "la llei del mar, el dret internacional i els drets humans han sigut brutalment violats, ja que aquestes persones no han estat desembarcades immediatament en el port segur més proper. Hem tornat a veure com els governs negociaven mentre els rescatats eren forçats a continuar en alta mar en condicions incertes durant deu dies". Les entitats constaten que "no és un moment fàcil per a la nostra lluita, quan ens apunten des dels governs i institucions europeus com a enemics polítics només per defensar el dret a la vida" i recorden que no tenen "cap altra opció que fer un pas endavant allà on els estats europeus no compleixen i negligeixen les seves obligacions legals". I reblen: "Al mar és on es juga el futur de les nostres societats, avui més que mai".