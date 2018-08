Malta rescata un vaixell amb 100 migrants i 2 cadàvers

Les forces armades de Malta han rescatat aquest dimecres un vaixell que era a 68 milles de la costa de l'illa amb 100 migrants a bord i dos cadàvers. Ho ha confirmat aquest dimecres al matí el cos militar en un comunicat. "El vaixell estava en perill d'enfonsar-se. Portava 100 persones a bord i també dos cossos sense vida. Les persones a bord han sigut rescatades per la patrullera de l'armada", deia la nota.

El seu destí, com ja va sent costum, és incert. Per ara només se sap que han desembarcat a la base marítima de Floriana, però es desconeix si seran acollits pel país.

En les últimes ocasions, l'illa –igual que Itàlia– ha rebutjat contínuament l'arribada de vaixells humanitaris amb persones rescatades mentre intentaven creuar el Mediterrani. En aquest cas, però, podria ser diferent –de fet, ha sigut diferent–, ja que han sigut les forces armades del país les que s'han fet càrrec de l'operació de salvament. La gestió de l'acollida, però, és un altre tema.

El primer ministre maltès, Joseph Muscar, que ha criticat durament la gestió de la Unió Europea i el paper dels altres països europeus en el fenomen migratori, ha assegurat a través de Twitter que el seu país “compleix amb les obligacions internacionals”.

#Malta 🇲🇹 adheres to its international obligations. @Armed_Forces_MT rescue 100 persons and bring in 2 lifeless corpses this morning -JM pic.twitter.com/vNrDW7HZfV — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 22 de agosto de 2018

El martiri del 'Diciotti' continua

Mentrestant, Itàlia continua denegant el desembarcament al vaixell de la Guàrdia Costera italiana 'Diciotti', amb 177 immigrants a bord que van ser rescatats en aigües malteses dijous passat. La patrullera ara és al port de Catània, a Sicília, però no es preveu que el govern italià l'autoritzi a atracar.

Com en altres episodis, el polèmic ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, exigeix que siguin repartits entre països membres de la Unió Europea, malgrat que el vaixell és de la marina italiana, fet que en altres ocasions ha facilitat el desembarcament.



I és que Malta i Itàlia han llançat dures acusacions en les últimes hores sobre el suposat incompliment del pacte per a la reubicació entre diversos països europeus per gestionar l'arribada d'immigrants a través de les aigües del Mediterrani.