Marató final de campanya abans d’unes eleccions atípiques

Són tan atípiques, aquestes eleccions, que un dels candidats sospesa continuar oferint mítings passada la jornada electoral. En efecte, és Donald Trump. Ho avança Politico, que cita fonts de la campanya del president. Si dimecres a la matinada no hi ha resultats concloents, tal com sembla raonable aventurar, no es pot descartar veure el president intentant mantenir la seva base en tensió amb més mítings. Gran part del seu missatge de campanya, que s’acaba avui amb una nova marató d’actes, ha consistit en emfasitzar que, si no hi ha guanyador la nit electoral, confia que siguin els tribunals els que li concedeixen una victòria que públicament ha donat per descomptada. El contrari, insisteix, seria un frau. I, tot i que no té proves que ho avalin, Trump necessita que milions de seguidors ho creguin cegament i estiguin disposats seguir-lo en un camí de conseqüències perilloses.

De voluntaris no en falten. La Betsy, una votant del republicà a Nova Jersey, defensava ahir a Fox News que “no hi ha cap opció que Trump no guanyi a menys que hi hagi un frau massiu”, per la qual cosa s’havia apuntat a “vigilar els col·legis electorals”. És exactament el que el president ha insistit a demanar en els seus mítings. Peticions i retòrica que hi ha qui es pren de manera literal, fins al punt que dissabte un autobús de la campanya de Joe Biden es va veure envoltat en una autopista de Texas per cotxes amb banderes de Trump que van intentar aturar el vehicle. Missatges i imatges que fan tornar el país als temps en què la intimidació era una tàctica d’extorsió política per la qual el Partit Republicà va arribar a ser penalitzat. Sense anar més lluny, a Nova Jersey, on els conservadors van contractar treballadors armats perquè patrullessin en barris de majoria negra i llatina en unes eleccions a governador el 1981. Llavors va guanyar el republicà per poc més d’un miler de vots. El 2016 Hillary Clinton es va endur aquest estat per 14 punts a les presidencials.

Estats clau en joc

És notícia la intimidació d’un autobús de campanya dels demòcrates a Texas, però encara ho és més que, a hores de la jornada electoral, la campanya de Biden vegi possible sumar els 38 vots electorals d’aquest estat, que des de la victòria de Ronald Reagan el 1980 han sigut sempre per als aspirants republicans a la presidència. L’únic cert és que, només amb el vot anticipat, a Texas ja han votat més ciutadans que el 2016. És difícil llegir els resultats per avançat, però el senador republicà Ted Cruz, rival de Trump a les primàries de fa quatre anys, va advertir al president que el seu estat està en joc. El mateix Cruz va patir fa dos anys per mantenir la seva cadira al Senat a les eleccions de mig mandat davant de Beto O’Rourke, que va perdre per menys de tres punts. La demografia de Texas, actualment amb un 30% de població d’origen llatí, apunta a un futur demòcrata.

Trump juga a la defensiva i Biden a l’ofensiva. El president està dedicant les últimes hores de campanya a mobilitzar els seus seguidors als estats i districtes electorals que va guanyar fa quatre anys. Una desena d’actes en 48 hores a Michigan, Iowa, Carolina del Nord, Geòrgia, Pennsilvània i Florida. Avui fins i tot farà parada a Scranton, la ciutat de Pennsilvània on va néixer Joe Biden. L’exvicepresident, per la seva banda, va dedicar el diumenge a intentar recuperar el seu estat natal per als demòcrates, després que Trump se l’emportés el 2016 per tot just el 0,7% dels vots.

El suport d’Obama

Dissabte Biden va tenir el suport de l’expresident Barack Obama en dos actes a Michigan. Com ha sigut una constant en la campanya demòcrata, van aparèixer plegats davant d’un reduït nombre de seguidors i sota estrictes mesures de seguretat per evitar el risc de contagi. Trump, que no compleix en els seus mítings les mesures sanitàries que promou la seva pròpia administració, utilitza el contrast entre les imatges dels seus actes i els de Biden com un termòmetre de la campanya. Obama, irònic, es va preguntar dissabte per la fixació que té Donald Trump per les grans masses de seguidors. “¿Que potser no anava ningú a les seves festes d’aniversari quan era petit?”, va dir. Avui Obama serà a Geòrgia (en joc malgrat que des del 1996 vota pel candidat republicà) i a Florida, un estat essencial per a les opcions de Trump.