De Guardiola a Marc Gasol: els esportistes mostren la seva faceta més solidària amb Proactiva Open Arms

Aquests dies s'ha conegut que el jugador català dels Memphis Grizzlies Marc Gasol està participant aquests dies en la missió que l'ONG badalonina Open Arms està duent a terme al Mediterrani. El mitjà dels germans Gasol està mostrant la seva faceta més solidària, en una acció que feia temps que volia dur a terme, i en la qual ha ajudat els membres de l'ONG a rescatar una dona camerunesa, la Josepha, l'única supervivent que hi havia en una balsa que van veure al mig del Mediterrani, on hi havia a més els cadàvers d'una altra dona i un infant.

"Dilluns a la tarda vam tenir una conversa amb la patrullera líbia i un mercant, que havia vist una barca salvavides i estava esperant que li donessin instruccions. Va estar moltes hores intentant que això passés. Nosaltres ens vam dirigir cap allà perquè sabíem que hi havia gent que havia enviat un senyal de socors. Però va arribar un punt en què el mercant va marxar i en principi els libis van rescatar tothom", explica, relatant com va viure ell l'experiència a bord.

"Tot i així, tant l’'Open Arms' com l’'Astral' vam procedir a fer un protocol de recerca des de les dues de la matinada fins que l’'Open Arms' va veure la balsa cap a les 7 del matí. En principi semblava que hi havia dos cossos a bord, però quan s’hi van acostar més van veure que n'hi havia tres, amb el resultat que imagino que ja sabeu tots. Una llàstima que això passi. En principi la notícia era que estava tothom rescatat i que es deixés gent al darrere, gent amb vida i un nen que, si s’hagués funcionat d’una altra manera, avui seguiria viu", afegeix.

Ell no ha sigut el primer esportista que ha decidit donar suport a l'ONG badalonina i involucrar-se en les seves missions. L'exjugador de bàsquet i expresident de la Penya, Jordi Villacampa, també va viure aquesta experiència l'any passat i, de fet, l'equip de bàsquet de Badalona va col·laborar amb l'ONG durant uns quants anys i va donar visibilitat a l'organització cedint espais publicitaris al Palau Olímpic i recollint fons per a les seves activitats.

El tècnic del Manchester City, Pep Guardiola, també ha col·laborat amb l'ONG i, de fet, aquest mes de juny va donar 150.000 euros per a la reparació d'un vaixell de l'organització que estava retingut a Itàlia, tot i que Oscar Camps va explicar llavors que l'entrenador de Santpedor fa temps que col·labora amb ells de manera desinteressada. I també ha posat el seu granet de sorra per ajudar l'organització Ernesto Valverde. L'actual entrenador del Barça va ser el padrí de la catorzena edició del projecte 'Relats solidaris'. El llibre, escrit per periodistes esportius, té una finalitat solidària i en el cas de l'edició en què va col·laborar Valverde (el tècnic del Barça sortia a la portada acompanyat d'Oscar Camps), els guanys van ser destinats a Proactiva Open Arms.

La foto de l'Ailan, l'inici de tot

Per entendre el perquè de la participació de Marc Gasol en aquesta missió cal remuntar-nos tres anys enrere, al 2015, quan la imatge de l'Ailan Kurdi, el nen sirià de tres anys que va aparèixer mort en una platja de Turquia, va fer la volta al món. El jugador dels Grizzlies es va quedar impactat per aquesta imatge i va començar a seguir l'ONG Open Arms i la feina que fa. L'any passat el jugador de la NBA va conèixer Oscar Camps, fundador i director de l'ONG, i el va convidar a fer una xerrada al campus que el jugador fa a Girona cada estiu. I allà va decidir que volia involucrar-se, viure una missió des de dins, en primera persona. Des de llavors fa aportacions econòmiques a l'ONG badalonina i també ha col·laborat amb ells, ajudant també a fer algunes gestions, com ara quan una vegada va veure un vaixell a Menorca que podia interessar l'ONG i va moure's per fer diverses gestions.

540x306 Un gendarme turc s'endú un dels nens que anaven en una de les barques amb què diversos refugiats intentaven arribar a Grècia per Turquia / REUTERS Un gendarme turc s'endú un dels nens que anaven en una de les barques amb què diversos refugiats intentaven arribar a Grècia per Turquia / REUTERS

Les ganes d'embarcar-se i donar un cop de mà durant una missió hi eren, però l'any passat Marc Gasol no va poder per problemes de dates. L'estiu del 2017 es disputava l'Europeu de bàsquet i finalment no va poder aconseguir trobar un forat a l'agenda per poder-hi anar. Però aquest estiu, sense tenir selecció, el jugador català va veure que després del partit solidari que va disputar a Girona la primera setmana de juliol tenia dates disponibles. Va parlar-ho amb l'ONG i no s'ho va pensar dos cops.

"Vaig veure en primera persona el funcionament de l’equip d’Open Arms, és espectacular. Tinc una gran admiració cap a ells, per a mi són herois. Es llancen a l’aigua sense dubtar-ho, sense fer-se cap pregunta... És realment increïble veure’ls en acció. Vaig ajudar en tot el que vaig poder, realment és un gran equip de persones i els ho agraeixo molt perquè són superprofessionals", comenta. Ara, el vaixell d'Open Arms, amb els voluntaris i Gasol a bord, està navegant fins a Palma, on s'espera que arribin dissabte al matí.