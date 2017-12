El Marroc jutja una activista andalusa que ajuda els immigrants

L’andalusa Helena Maleno Garzón, periodista i activista pels drets dels immigrants a la frontera sud espanyola, va ser cridada a declarar ahir per un tribunal del Marroc acusada de formar part d’una “màfia criminal de tràfic de persones”. L’expedient relaciona Maleno amb aquestes organitzacions per les seves trucades a Salvament Marítim quan hi ha pasteres en perill amb immigrants a bord.

Segons la policia marroquina, les trucades de Maleno Garzón podrien tenir per objectiu “assegurar l’entrada d’immigrants en territori espanyol”. A més, les autoritats d’aquell país sospiten que l’activista tindria vincles directes amb les màfies i els immigrants en ruta cap a Europa. Amb intenció d’aclarir-ho, la policia marroquina ha demanat nova documentació a Espanya que, segons ells, provaria la implicació de l’activista en les màfies. Concretament, el Marroc demana el registre de trucades de Maleno a Salvament Marítim i una còpia de les actuacions de la policia espanyola en aquest cas.

En una hora estaré en los juzgados. El final de este camino puede ser el ingreso en prisión, pero yo siempre sabré que salvar vidas no es un delito. 👇 https://t.co/3SIlBFgfIz — Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) 5 de desembre de 2017

L’ONG de Maleno Garzón, Caminando Fronteras, porta més d’una dècada donant suport als immigrants i és una de les entitats més actives a l’hora de denunciar la vulneració dels seus drets i sensibilitzar sobre la seva situació. Ahir, a través d’un missatge en vídeo difòs a Twitter, Maleno va defensar la seva feina i es va declarar innocent: “Estic tranquil·la perquè sé que l’únic que he fet és defensar el dret a la vida de les persones que transiten per les fronteres”. En el missatge, Maleno va anunciar també que acudiria al jutjat a defensar-se.

Criminalització de l’ajuda humanitària

Setanta col·lectius i plataformes van firmar dilluns un manifest per defensar Maleno Garzón i per recordar que, amb aquesta imputació, “està en joc l’estat social, l’estat de dret, la mateixa democràcia i amb ella la llibertat i tots els drets més fonamentals dels pobles, especialment d’aquells que exerceixen el seu dret a defensar els drets”. En els últims anys, ONGs com Proactiva Open Arms han estat imputades per la seva tasca humanitària. Les organitzacions consideren que aquestes acusacions busquen criminalitzar i intimidar les ONG perquè deixin d’actuar.