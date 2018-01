Milers de persones han participat aquest dissabte a Washington, Nova York i 250 ciutats nord-americanes més en la "Marxa de les Dones", en protesta contra les polítiques del president dels EUA, Donald Trump, en complir-el seu primer any a la Casa Blanca.



Els manifestants es van concentrar davant el Monument de Lincoln, al centre de la capital nord-americana, abans de marxar cap a la Casa Blanca, on Trump afrontava la crisi del primer dia del tancament parcial del Govern, després que aquest divendres el Congrés no arribés a un acord per aprovar el pressupost federal.



Segons la pàgina de l'organització a la xarxa social Facebook, unes 12.000 persones havien expressat la seva intenció d'acudir a la marxa de Washington.



Segona Marxa de les Dones contra Trump als Estats Units / Reuters



Amb tambors i pancartes on es llegien consignes com "Mai subestimis la capacitat d'una dona per canviar el món", els participants van voler impulsar l'activisme iniciat el 21 de gener de 2017, l'endemà de la investidura del magnat com quaranta-cinquè president dels EUA.



Aquell dia, més de mig milió de persones, entre elles moltes dones que van lluir simbòliques peces de roba i llaços de color rosa, van prendre Washington per enviar un contundent missatge de resistència a Donald Trump, acusat de masclista i assetjador, en el seu primer dia com a inquilí de la Casa Blanca.



"L'any passat va ser un crit unificador per a moltes dones que volien que s'escoltessin les seves veus", va afirmar la portaveu de la marxa Emily Patton.

Encara que en 2017, Washington va ser l'epicentre de les protestes, aquest any les marxes més grans s'estan desenvolupant a ciutats com Nova York, tot i que s'espera que la més gran tingui lloc aquest diumenge a Las Vegas (Nevada).

A Nova York, cares conegudes com Woopy Gooldberg o Yoko Ono van participar també en la marxa contra el president Trump. Moltes de les manifestants lluïen el simbòlic barret rosa (el 'pussy hat') amb forma d'orelles de gat en al·lusió al comentari desagradable contra les dones que va fer Trump en campanya, quan va dir que si un home era famós elles es deixaven fer qualsevol cosa com "agafar-les pel cony ('pussy' en anglès, paraula que també vol dir gatet)".