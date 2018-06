Matteo Salvini viatja a Líbia mentre la tensió al Mediterrani creix

El ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, viatja aquest dilluns a Trípoli per continuar abordant amb les autoritats líbies la crisi migratòria al Mediterrani. Tal com va anunciar a través de les seves xarxes socials, Salvini ha agafat aquest matí un vol militar que l'ha portat al país africà, on es trobarà amb el primer ministre libi, Faiez al-Sarraj. La reunió, però, serà de poques hores, ja que a la tarda hi ha prevista una roda de premsa del ministre italià, en què la nova política migratòria d'Itàlia tornarà a ser, de ben segur, el tema principal.

La relació entre Itàlia i Líbia s'ha fet més estreta des que Salvini ocupa la posició de vicepresident del govern italià, i ha mostrat al món la seva política de tolerància zero amb les arribades clandestines de migrants a la costa italiana. “Els vaixells d’aquestes ONG estrangeres, amb personal estranger, amb finançament estranger, i amb bandera estrangera no tornaran a posar un peu als ports italians”, va dir fa uns dies en un vídeo publicat a Facebook.

Aquest diumenge el polític del partit ultradretà i xenòfob Lliga Nord ja va agrair a les autoritats i a la guàrdia costanera líbia que "salvessin i fessin tornar a Líbia 820 immigrants, cosa que fa inútil la feina dels traficants [segons Salvini, les ONG], i evita les intervencions incorrectes dels vaixells de les ONG".

Mentrestant, la situació d'aquestes organitzacions humanitàries al Mediterrani Central és cada dia més incerta. Aquest diumenge, Proactiva Open Arms va denunciar que tot i que la vida de 1.000 migrants estava en perill, se'ls va negar qualsevol tipus de participació en les feines de rescat. El vaixell de l'ONG alemanya Lifeline, que porta quatre dies amb més de 220 migrants rescatats a bord, encara no sap a quin port pot desembarcar. Ni Itàlia ni Malta volen acollir l'embarcació i, segons fonts de l'organització, la situació empitjora cada dia que passa: el nombre de persones que hi ha al vaixell és superior al triple de les permeses, i el menjar i l'aigua comencen a escassejar.

A pocs quilòmetres, una altra embarcació, la nau mercant 'Alexander Maersk', de bandera danesa, també està en la mateixa situació. En aquest cas, amb 113 migrants a bord.

Le Pen demana que els portin a Líbia

Per la seva banda, la líder de l'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, ha defensat aquest dilluns que els migrants rescatats per l'ONG Lifeline s'han de retornar a Líbia. I que Itàlia i Malta fan bé de no permetre el desembarcament. "Se'ls ha de portar al seu port d'origen", ha assegurat Le Pen en una entrevista a France Info, en què ha defensat que "tot Líbia no està en una situació de conflicte", en al·lusió al fet que el país no és insegur per a aquestes persones.

La realitat, però, és ben diferent: des de fa anys, els migrants i refugiats que arriben a aquest país africà per travessar el Mediterrani són víctimes de segrestos, extorsió, violència i tortura i fins i tot són venuts com a esclaus.

Le Pen també ha sigut crítica amb el paper de les ONG al Mediterrani. "Els traficants d'immigrants tenen sovint la complicitat d'algunes d'aquestes organitzacions", ha dit.

A hores d'ara, el destí d'aquests dos vaixells continua sent un misteri. El govern espanyol, com en el cas del vaixell 'Aquarius', s'ha ofert perquè les naus puguin desembarcar en alguns dels seus ports. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per exemple, ha reiterat que Barcelona està més que preparada per rebre aquestes persones.