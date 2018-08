May fa el seu primer viatge a l'Àfrica per buscar socis comercials per després del Brexit

Theresa May, primera ministra britànica, ha promès aquest dimarts a Johannesburg, la capital de Sud-àfrica, un “canvi i una nova relació” entre Londres i l’Àfrica, i 4.250 milions d’euros en inversions els pròxims anys per afavorir la “creació de llocs de treball”. A més a més, ha assegurat que el Regne Unit té la voluntat de convertir-se en "el primer país en inversions al continent l’any 2022”. Es tracta del primer viatge al continent africà que May fa com a 'premier', i s’inscriu dins del pla d’acció exterior britànic destinat a enfortir les relacions de l’antiga metròpoli amb moltes de les excolònies, sempre amb la vista posada en l’escenari comercial del post-Brexit. A part de Sud-àfrica, la primera ministra britànica també visitarà Nigèria i Kènia.

May també ha anunciat aquest dimarts mesures per augmentar la cooperació en seguretat, amb l’objectiu de frenar l’integrisme, i per evitar l’emigració il·legal combatent la pobresa a curt termini i afavorint la “creació de riquesa a mitjà termini”. A més a més, per guanyar-se el favor del seu amfitrió la primera ministra britànica fins i tot s'ha posat a ballar quan un grup d'infants sud-africans li ha donat la benvinguda amb una dansa. Les imatges de May ballant s'han difós ràpidament a les xarxes socials.

The UK’s Prime Minister Theresa May gets into the groove at a school in South Africa. https://t.co/zWUWhS7Rwj Via @ReutersTV pic.twitter.com/wsgau8vc2n — Reuters Top News (@Reuters) 28 d’agost de 2018

Però en la carrera de la renovada conquesta no militar de l’Àfrica, el Regne Unit va molt endarrerit en relació amb els plans d’expansió econòmica dels altres dos grans actors presents en el continent: França i la Xina. A més a més, el Regne Unit descobrirà ben aviat la diferència entre comerciar amb l'Àfrica des de dins del bloc de la Unió Europea (UE) –el principal soci comercial de l'Àfrica, fins i tot molt per davant de la Xina i els Estats Units en valor dels intercanvis– i fer-ho des de fora del club de Brussel·les.

Des de l’any i escaig que Emmanuel Macron és president de França, ha sigut rebut en onze capitals africanes en els nou viatges que hi ha fet. D’altra banda, els líders xinesos també han visitat regularment diferents països africans, i els han proveït de finançament significatiu. L’interès estratègic de la Xina de Xi Jinping s’evidencia en el fet que la primera visita a l’estranger que va fer després de convertir-se en president el 2013 va ser al continent. El mes passat va ser rebut a Sud-àfrica i Ruanda.

Al Regne Unit, el recorregut africà de Theresa May ha sigut publicitat des de Downing Street com a exemple de les noves oportunitats comercials globals que obre el Brexit. Però el PIB combinat dels tres països que visita la 'premier' aquesta setmana, i que són les potències del continent, no arriben al d’Holanda.