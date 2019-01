May anuncia al govern i al Parlament que renegociarà l'acord de divorci signat amb la UE a finals de novembre

Theresa May vol reobrir l'acord de divorci del Brexit pactat amb la Unió Europea (EU) i ratificat pel Consell Europeu el 25 de novembre. Ho ha anunciat al govern aquest dimarts al matí i ho farà també d'aquí uns minuts al Parlament de Westminster, a l'inici del debat en què es votaran diferents esmenes que podrien, potencialment, arribar a canviar el curs de la tortuosa sortida del Regne Unit de la UE. May buscarà "canvis legals" en el pacte ja establert.

L'anunci de May, que ha fet en la reunió del govern aquest matí, xoca fonamentalment amb la política que fins ara han seguit tant la Comissió Europea com el Consell, en el sentit que el pacte no es pot reobrir, i que a tot estirar es pot modificar la declaració política. Només en cas que el Regne Unit indiqués que vol establir una relació més propera amb la UE, formant part d'una unió duanera que s'hauria de determinar o de la que ja existeix, seria possible revisar l'acord, segons va informar el president de la Comissió, Jean-Claude Juncker, a la 'premier' britànica, Theresa May, en el decurs d'una trucada telefònica durant el cap de setmana passat.

Londres, però, no té cap intenció d'acostar-se més a la Unió. May ha rebutjat nombroses vegades la possibilitat d'establir algun tipus d'unió duanera amb Brussel·les. Aquesta és una de les línies vermelles de la primera ministra, alhora que ho és també del grup 'brexiter' més radical del Partit Conservador.

La pretensió de May respon a la iniciativa promoguda pel diputat conservador Graham Brady, que ha patrocinat una de les esmenes que es votaran a partir de les 19.00, en hora de Londres. L'esmena, que presumiblement pot ser aprovada amb el suport dels diputats fins ara més reticents a acceptar la garantia sobre la frontera irlandesa, demana que el Parlament exigeixi que aquesta salvaguarda que figura en l’acord de May amb la UE sigui substituïda per "disposicions alternatives per evitar una frontera dura". En aquest cas, si ho aconseguís, els 'brexiters' radicals donarien suport al que tornés novament de Brussel·les, i es garantiria, finalment, la sortida de la Unió del Regne Unit amb un acord pactat.

Amb aquest nou gir de guió, May ha evitat una altra revolta dins del partit. El grup 'brexiter' radical havia anunciat aquest dilluns al vespre que no donaria suport a l'esmena de Brady, i posava en risc així la seva aprovació. La primera ministra, doncs, s'ha doblegat finalment a les pressions de l'ala més extremista del seu partit.

Encara que la Unió s'hagi manifestat fins ara en el sentit que en cap cas reobrirà l'acord, si la votació de l'esmena de Brady és aprovada, el missatge que rebrà Brussel·les és que aquesta és l'única manera que la primera ministra del Regne Unit tingui alguna possibilitat de fer aprovar el seu pla i evitar el no acord. Obrir el que es va signar el 25 de novembre, però, podria ser com destapar la capsa de Pandora, ja que, potencialment, altres estats membres podrien demanar altres modificacions a l'acord.

La pilota, doncs, i sempre en funció del que votin aquest dimarts al vespre els diputats, torna a la teulada de Brussel·les. Si la UE obre la porta a la negociació, May estarà més a prop de complir amb el Brexit el 29 de març i d'evitar el trencament del seu partit. Les pròximes hores seran claus, tant a Londres com a la capital comunitària.