May: "Putin amenaça l'ordre internacional"

Theresa May, dura i categòrica. “Són les acciones de Rússia, les que amenacen l’ordre internacional del qual tots depenem”. 41 anys després que Margaret Thatcher fes un discurs sobre el perill de l’avenç comunista que llavors, el 1976, suposava l’expansionisme de la Unió Soviètica per a Occident, i que li va valdre el sobrenom de Dama de Ferro per part d'un diari de Moscou, la segona dona 'premier' a la història del Regne Unit ha llançat un verinós atac contra Vladímir Putin, el president rus.

Ho va fer dilluns a la nit, en el decurs d’un tradicional acte a la City de Londres. Un discurs en què va denunciar “l’annexió il·legal de Crimea per part de Rússia, la primera vegada des de la Segona Guerra Mundial que una nació sobirana pren per la força el territori d’una altra a Europa”. Sense oblidar, tampoc, que, “des de llavors, Rússia ha fomentat el conflicte al Donbass [Est d’Ucraïna], ha violat repetidament l’espai aeri nacional de diversos països europeus i ha dut a terme una campanya sostinguda d’espionatge cibernètic i disrupció, que ha inclòs interferències en les eleccions i el pirateig del ministeri de Defensa danès i del Bundestag”. El president del comitè d’afers internacionals del Parlament rus va menystenir ahir les acusacions.

La càrrega de May, però, no va contenir dades específiques. Durant els últims mesos, fonts del govern britànic no n’havien identificat cap. Fins i tot el ministre d’Exteriors, Boris Johnson, les va negar fa un mes al Parlament. Però la preocupació sobre possibles accions de sabotatge o interferències des del Kremlin o els seus entorns a França i els Estats Units, amb la difusió de correus electrònics de polítics d’ambdós països, ha disparat els senyals d’alarma.

Les últimes setmanes, la vigilància sobre alguns comptes de Twitter s’ha incrementat. I hi ha en marxa una investigació parlamentària per avaluar el possible impacte de notícies falses orientades a condicionar el debat públic britànic i a soscavar la convivència entre diferents comunitats del país aprofitant els atemptats de radicals islamistes que hi ha hagut el 2017. Així, May va advertir Rússia: “Sabem què feu però no tindreu èxit. Perquè subestimeu la resiliència de les nostres democràcies, l'atracció duradora de les societats lliures i obertes, i el compromís de les nacions occidentals amb les aliances que ens uneixen.”

Un discurs sever que s’ha de llegir en el context del Brexit i de renovació del compromís tant amb l’OTAN com amb la seguretat europea. I que, a més, li va servir per mostrar múscul en uns moments en què la seva autoritat política interna es discuteix molt. L’enemic exterior, doncs, com a recurs.