May promet als diputats que podran ajornar el Brexit si rebutgen l'acord amb la UE i bloquegen la sortida sense pacte

Theresa May continua fent tota mena de jocs de mans i equilibris per tirar endavant el seu pla de sortida de la Unió Europea (UE). En una compareixença al Parlament que encara dura aquest dimarts, la 'premier' britànica ha promès a la cambra que els diputats tindran l'oportunitat d'ajornar el Brexit si el 12 de març tomben el seu pacte amb la Unió Europea (UE) i sempre que l'endemà la cambra rebutgi la possibilitat de sortir-ne, en la data prevista, el 29 de març, sense cap acord amb els Vinti-set. El possible ajornament del Brexit es decidiria així el 14 de març.

La primera ministra, però, ha insistit que no vol "estendre l'article 50" i que una hipotètica extensió hauria de ser "el més curta possible". Per tant, no hauria de superar els tres mesos, per evitar la celebració d'eleccions europees al Regne Unit, que han de tenir lloc a tota la UE el 25 de maig. En qualsevol cas, May ha recordat que la decisió no recauria només en mans britàniques, sinó que hauria de ser "unànimement acceptada" pels estats membres de la UE.

El cap de l'oposició laborista, Jeremy Corbyn, ha afirmat que, encara que "respecta el resultat del referèndum", si els Comuns finalment donen llum verda al pacte de May, el seu partit vol que sigui ratificat en un segon plebiscit, possibilitat que Corbyn va acceptar aquest dilluns. El laborisme intentaria forçar-ne la celebració si el seu pla de cinc punts sobre el Brexit és rebutjat aquest dimecres, en un seguit de votacions clau sobre el futur del procés de sortida de la UE.

El govern publicarà en les pròximes hores la seva avaluació sobre les conseqüències de sortir de la Unió sense acord. May ha reconegut al Parlament que abandonar la UE a la valenta plantejaria importants reptes per al Regne Unit, encara que, a llarg termini, la 'premier' confia que se superarien.