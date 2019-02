May fa front a una nova revolta dels 'brexiters' que amenaça la seva capacitat negociadora a Brussel·les

Downing Street ha reconegut aquest matí de dijous que Theresa May es pot trobar a les portes d'una nova i dura derrota al Parlament de Westminster, en el seu camí per intentar fer sortir el Regne Unit de la Unió Europea (UE) amb l'acord que ja va segellar la 'premier' amb Brussel·les el 25 de novembre. La cambra ha de votar aquest vespre quin és el següent pas en el procés del Brexit, i hauria de donar el vistiplau al govern per continuar negociant una alternativa a l'escull de la frontera nord-irlandesa que té la ratificació del pacte de divorci estancat, tal com es va aprovar el 30 de gener.

Aquest vespre els Comuns s'han de pronunciar sobre un seguit de mocions, entre les quals la presentada pel govern en què, bàsicament, demana més temps per continuar intentant arrencar de Brussel·les més concessions. Però el redactat final de l'esmentada moció ha sigut interpretat pel sector 'brexiter' del Partit Conservador com la prova clau que Theresa May no té cap intenció d'abandonar la UE sense acord. Per tant, abocaria el Regne Unit a estendre el procés de negociació fins a aconseguir-ne un de satisfactori.

A parer del grup de rebels, això malmet la capacitat negociadora davant de Brussel·les, ja que el mateix govern britànic refusa l'amenaça d'un trencament a la valenta. I sense que aquesta opció sigui creïble, entenen que la UE mai no es mourà de l'actual posició i no renunciarà a la garantia ('backstop') sobre la frontera irlandesa.

El perill per a May és doble, però. Perquè si el govern torna a patir una altra desfeta, Brussel·les podria interpretar-ho com la demostració de la incapacitat manifesta de la líder conservadora de garantir una majoria estable als Comuns que acabi, finalment, per aprovar el pacte. En aquestes condicions, Downing Street creu que la UE tampoc no tindria cap incentiu per moure's.

Així doncs, la situació, amb el rellotge en marxa cap al dia 29 de març, data oficial del Brexit, continua sent endimoniada per a la primera ministra May. Downing Street ha negat la possibilitat d'alterar el text de la moció governamental perquè això podria encendre els ànims del sector 'remain' del partit, que es veurien abocats a donar suport a una altra de les mocions que es votaran aquest vespre, que donaria als parlamentaris el poder de retardar el Brexit. Aquesta altra moció ha sigut presentada per la diputada laborista Yvette Cooper.

Divisió laborista

Un grup de diputats amenacen amb dimitir si Corbyn no dona suport al segon referèndum

D'altra banda, el camp laborista tampoc no es troba en millor situació. Aquest dijous el diari 'The Guardian' informa de la pressió que està exercint un grup de diputats perquè Jeremy Corbyn doni suport al segon referèndum. En cas contrari es pot produir un seguit de dimissions en bloc.

El Brexit, doncs, continua amenaçant la precària treva que viuen els dos sectors dels dos grans partits del país, laboristes i conservadors. A banda de la d'aquest vespre, en principi la pròxima votació clau sobre el pacte d'acord amb la UE, si és que Londres aconsegueix cap nova versió negociada, hauria de tenir lloc el dia 28 de febrer, tot just vint-i-quatre hores després que el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, i la primera ministra May es tornin a trobar a Brussel·les per valorar l'estat real de la renegociació.