May crida urgentment a Londres una ministra perquè sospita que l'ha enganyada sobre un viatge a Israel

El desprestigi de Theresa May com a cap de govern continua assolint rècords insòlits. Preti Patel, ministra de desenvolupament internacional del Regne Unit, ha cancel·lat aquest dimecres a primera hora part de la gira que estava fent per diferents països d'Àfrica per retornar a Londres, urgentment cridada per la primera ministra. May l'ha fet tornar perquè respongui personalment per un escàndol en què s'ha vist implicada, i pel qual dilluns d'aquesta mateixa setmana Patel ja va rebre una seriosa reprimenda a Downing Street. En aquesta trobada, i segons ha informat 'The Sun' aquest dimarts a la nit, una vegada més la ministra hauria mentit o amagat part dels fets en relació amb recents activitats seves a Israel.

La taxativa ordre rebuda mentre Patel era a l'estranger, on havia de continuar fins divendres, indica que la 'premier' ja n'ha tingut prou, tot i la gran popularitat de la ministra entre els ‘brexiters’ més abraonats. De res no han valgut les excuses i clarificacions que va donar a primers de setmana. Les pròximes hores, doncs, l’afectada es pot veure forçada a presentar la dimissió per evitar un encara més vergonyós cessament.

Si es confirma, seria la segona baixa d'un membre del 'cabinet' en només una setmana. El primer a caure va ser el titular de Defensa, Michael Fallon, implicat en l'escàndol d'assetjament sexual que ha esclatat a Westminster arran de les revelacions sobre el productor de Hollywood Harvey Weinstein, i la revolta dels ajudants i l''staff' del parlament britànic sobre el tracte vexatori que molts diputats tenen amb les subordinades.

Durant el mes d'agost, la ministra Patel havia viatjat a Israel –oficialment de vacances– però al llarg de la seva estada va tenir fins a dotze entrevistes amb membres del govern, incloent-n'hi una amb Benjamin Netanyahu, el primer ministre. Cap de tots aquests contactes no havia sigut comunicat ni al ministre d'Exteriors, Boris Johnson, ni encara menys a la primera ministra, Theresa May.

A més, Patel hi va anar en companyia de diferents membres d'un lobi i hauria promès a les autoritats israelianes la cooperació econòmica de Londres perquè l'exèrcit israelià ajudés refugiats siris a la zona dels alts del Golan, un territori que el Regne Unit no reconeix com a part de l'estat jueu.

Aquest dilluns la ministra va admetre davant May que havia conegut al primer ministre israelià durant unes vacances familiars. En una entrevista a 'The Guardian' va insinuar que el ministeri d'Exteriors n'estava al cas i que li va fer saber al seu col·lega Johnson per endavant.

Després de la reunió entre May i Patel, Downing Street va emetre dilluns un comunicat en què afirmava: "La 'premier' ha acollit amb satisfacció l'aclariment de la ministra sobre el seu viatge a Israel i ha acceptat la seva disculpa per com ha manegat la situació. La primera ministra li ha recordat les obligacions existents d'acord amb el codi de conducta ministerial".

Segons 'The Sun', el que no va explicar Patel a May van ser les altres reunions que també va mantenir durant el mes de setembre, a Westminster, amb el ministre de seguretat públic d’Israel, Gilad Erdan, i amb el diplomàtic israelià Yuval Rotam a les Nacions Unides.

Una 'brexiter' popular

Theresa May era reticent a acomiadar Patel, una 'brexiter' molt popular a la dreta del Partit Conservador. Aquest dimecres, però, després de les noves revelacions, la sort de la ministra sembla del tot decidida. Encara un tercer càrrec del govern, a la pràctica el número dos de May, Damian Green, està sent investigat per denúncies en relació amb l’escàndol d'assetjament sexual.

Les reunions de Preti Patel a Israel van ser organitzades per Stuart Polak, president honorari dels Amics Conservadors d'Israel i president del consell assessor de TWC Associates, una empresa d’assessoria que fa funcions de lobi.

La sensació de desgovern i manca de lideratge s'ha accentuat les últimes hores també per les crítiques a Boris Johnson després que fes unes declaracions incorrectes que podrien posar en risc la seguretat d'una dona britànica detinguda a l'Iran.