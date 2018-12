May ajorna la votació prevista per dimarts sobre l'acord del Brexit

Una retirada a temps pot suposar una victòria, però en el cas de la d'aquest dilluns al matí del govern britànic que dirigeix Theresa May sembla més aviat una humiliació. Una altra. Després de reunir-se amb membres del seu govern, May ha decidit suspendre la votació sobre el pacte del Brexit a què es va arribar amb la Unió Europea el 25 de novembre. Després de cinc dies de debat, la votació més determinant del Parlament britànic en dècades havia de tenir lloc, en principi, aquest dimarts a partir de les 19.00 h.

Oficialment encara no ha estat confirmat, però així ho anuncien ja diferents mitjans britànics, des de la BBC fins a Bloomberg. A més, la primera ministra s'adreçarà als Comuns a les 15.30 h, hora de Londres, presumiblement per fer oficial la suspensió de la votació, segons que ha confirmat el cap de files laborista. Els primers indicis que la votació serà suspesa han provocat una caiguda de la lliura.

Two cabinet sources tell me vote being pulled - not, repeat not, yet officially confirmed — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) December 10, 2018

La més que previsible derrota, que podria superar els cent vots en cas que la votació s'hagués dut a terme finalment, ha fet inclinar finalment Downing Street a fer marxa enrere, tal com li han exigit alguns dels seus ministres al llarg del cap de setmana. Amb tot, encara no s'ha confirmat quin serà el mecanisme amb què Downing Street ajornarà la decisió del Parlament.

De fet, molts diputats consideren que encara podrien aturar la decisió del govern de deixar-los sense el seu dret a pronunciar-se sobre l'acord de May amb Brussel·les emprant diferents mecanisme del reglament parlamentari o, fins i tot, refusant la moció amb què el govern, finalment, es decideixi a suspendre o cancel·lar la votació.

Sigui com sigui, la decisió de congelar el vot també suposa, a la pràctica, el fracàs dels intents d'última hora de May d'aconseguir més concessions dels seus col·legues de la UE. Però, ara més que mai, Theresa May està obligada a aconseguir alguna concessió més de la Unió Europea.

Però no serà fàcil. Com informa Júlia Manresa des de Brussel·les, la Comissió Europea ha insistit aquest dilluns que no renegociarà de cap manera l'acord de retirada. La portaveu ha assegurat que Brussel·les no es mourà de la seva posició perquè és el "millor" i "l'únic" acord possible i no ha volgut especular en cap cas sobre el resultat de la votació o sobre les implicacions que pugui tenir la sentència del TJUE que assegura que el Regne Unit pot frenar el Brexit mentre no s'hagi ratificat del tot l'acord. D'altra banda, aquests dies Theresa May s'ha trucat tant amb el president del Consell Europeu, Donald Tusk, com amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, però els portaveus de les institucions asseguren que no s'ha abordat cap alternativa i que els treballs de la comissió continuen treballant amb tots els escenaris possibles.

Sobre la possibilitat de renegociar l'acord, el ministre d'Afers Estrangers de la República d'Irlanda, Simon Coveney, ha descartat aquest dilluns, des de Brussel·les, qualsevol possibilitat de canvi en el text legal del pacte de divorci. "L'acord no canviarà. Particularment, el llenguatge legal del tractat de sortida. Espero que la gent vegi per què és, en tant que és un document just i equilibrat", ha assegurat Coveney en arribar a la capital comunitària per a una reunió de ministres d'Exteriors de la UE.

De fet, en el mateix sentit s'ha expressat, també des de Brussel·les, el ministre d'Exteriors britànic, Jeremy Hunt. "La Unió ha sigut molt clara que no té la intenció de reobrir el tractat de retirada. Aquesta és la millor i l'última oferta. La primera ministra ha sigut molt clara, també, sobre el fet que ella no es troba totalment còmoda amb alguns elements del 'backstop' [la garantia perquè la frontera de l'illa d'Irlanda romangui oberta encara que el Regne Unit i la UE no arribin a signar un pacte comercial en el futur, després de fer-se efectiu el Brexit] però, en resum, aquest és l'acord que hi ha damunt de la taula i que ens dona la majoria de les coses per les quals la gent va votar i existeix un risc real de si no aprofitem aquesta oportunitat, no ho tindrem".

D'altra banda, aquest matí el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha decidit que el Regne Unit pot frenar unilateralment el Brexit i romandre a la UE amb els mateixos termes amb què encara en forma part. El cas ha estat portat per un grup de diputats de diferents partits, amb participació majoritària de parlamentaris del Partit Nacional Escocès (SNP). Primer ho van dur a la justícia escocesa. Quan el més alt tribunal d'Edimburg va decidir que no tenia competències per pronunciar-se, va traspassar l'afer al TJUE.

La primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, ha rebut la decisió del tribunal amb gran satisfacció. "L'extensió de l'article 50 per permetre el temps per un altre vot, seguit de la revocació de l'article 50 si el resultat és seguir [a la UE], sembla ser una opció que ara està oberta a la Cambra dels Comuns."

So an extension of Article 50 to allow time for another vote, followed by revocation of Article 50 if the outcome is Remain seems to be an option that is now open to the House of Commons. #ECJ — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 10, 2018

La importància de la decisió és que reafirma els diputats partidaris i partits polítics partidaris d'un segon referèndum que l'elecció presentada fins ara per la 'premier' Theresa May, de què o s'aprova el seu pacte o el Regne Unit surt de la UE sense acord, no són les úniques opcions. Amb tot, legalment, aquesta és l'alternativa per defecte. El Regne Unit té previst sortir de la UE el 29 de març de l'any vinent i per modificar aquest fet caldria legislar específicament contra aquesta decisió.