El francès Mehdi Nemmouche, condemnat a cadena perpètua per l'atemptat del museu jueu de Brussel·les

El ciutadà francès Mehdi Nemmouche ha estat condemnat a cadena perpètua per un tribunal de Brussel·les com a culpable de l'atemptat al museu jueu de la capital belga, que va deixar quatre morts el 2014.

Nemmouche, de 33 anys, que va protagonitzar l'atac després de tornar de Síria, es va limitar a dir que "la vida continua". Nacer Bendrer, un altre ciutadà francès considerat còmplice de Nemmouche, va dir al tribunal: "Em fa vergonya ser aquí... Em fa vergonya haver-me trobat amb aquest tipus. No és un home, és un monstre". El jurat ha condemnat Bendrer a 15 anys de presó, perquè creu que li va proporcionar l'arma. En l'atac van morir dos turistes israelians i dos treballadors del museu.

Segons la investigació, Nemmouche es va radicalitzar a la presó, on complia una pena per delictes comuns. També s'enfronta a un procés a França relacionat amb el segrest de dos periodistes a Síria. Els informadors van declarar al judici que en el temps en què els va mantenir en captiveri Nemmouche es va mostrar antisemita, sàdic i ple d'odi.



Els advocats de la defensa –que en el judici van al·legar que la fiscalia va manipular el vídeo de l’atac i que Nemmouche es va trobar immers en un joc entre espies, inclosos agents del Mossad– han dit que no recorreran la sentència.