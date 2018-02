Merkel i Schulz es donen més temps per formar govern

La presentació d’un pacte de govern per a una nova Gran Coalició haurà d’esperar, al menys, un dia més. Així ho va comunicar ahir a última hora de la tarda el secretari general del Partit Socialdemòcrata d’Alemanya (SPD), Lars Klingbeil, a la seu de la seva formació a Berlín. La unió conservadora liderada per Angela Merkel (CDU-CSU) i l’SPD, els tres partits implicats en les negociacions, van acordar no continuar amb les converses durant la nit i reiniciar-les avui a partir de les 10 del matí. Encara hi ha punts sobre els quals les parts estan “allunyades”. Alemanya segueix, per tant, en suspens i a l’espera d’un nou govern més de quatre mesos després de les últimes eleccions federals.

Segons l’agència DPA, que cita fonts dels cercles negociadors, la reforma del sistema sanitari i la regulació del mercat laboral són els principals elements de discòrdia entre conservadors i socialdemòcrates. Els socialdemòcrates volen acabar amb un sistema sanitari dividit entre caixes de salut públiques i privades amb una assegurança mèdica universal. Pel que fa a la legislació laboral, l’SPD vol limitar la concatenació de contractes per part de les empreses en un país amb un important sector precari.

Després de setmanes de dures negociacions, la CDU-CSU i l’SPD han aconseguit tancar una sèrie d’acords que fan més que probable la reedició de la segona Gran Coalició. Entre aquests acords destaquen la política migratòria, la posició alemanya respecte a la Unió Europea, la despesa en educació, el sistema de pensions i la seguretat interna.

La qüestió migratòria

Sens dubte, un dels elements més discutits ha sigut la política pública migratòria. Alemanya ha rebut oficialment un milió de refugiats des de l’estiu de l’any 2015, fet que ha capitalitzat electoralment la ultradreta d’Alternativa per a Alemanya (AfD), actualment tercera força al Bundestag. La CDU-CSU i l’SPD preveuen que la xifra de refugiats no superi les 220.000 persones a l’any.

A més, el futur govern mantindria restringit el dret de reunificació familiar dels peticionaris d’asil. Conservadors i socialdemòcrates no especifiquen, però, les mesures concretes (deportacions, tancament de fronteres, eliminació d’ajudes públiques per a refugiats) per aconseguir no sobrepassar aquesta xifra.

La futura Gran Coalició vol enfortir el projecte de la Unió Europea i reformar, conjuntament amb el govern francès d’Emmanuel Macron, l’eurozona. La coalició entre socialdemòcrates i democristians també estaria disposada a destinar més diners al pressupost comunitari. En l’aire queden, tanmateix, la postura de Berlín sobre la creació d’un ministeri de finances europeu, la mutualització del deute públic i la sempre anunciada, però no portada a terme, unió bancària europea. Continua sent una incògnita, per tant, quina serà la postura del futur govern davant les propostes del francès Emmanuel Macron per fer més gran la integració de la UE.

Més pensions i educació

Quant a despesa social, les formacions de Merkel i Schulz volen destinar 2.000 milions d’euros a educació i enfortir el sistema de pensions públiques, la sostenibilitat del qual fa temps que es posa en dubte per economistes i experts.

El tancament d’un acord definitiu aquesta setmana no significa, però, que Alemanya tingui automàticament nou govern. L’SPD ja va anunciar que les seves bases hauran de validar l’acord en un referèndum en el qual podran participar els seus més de 440.000 afiliats. Com ja ha quedat palès en els últims congressos del partit, la resistència a un nou govern amb Merkel ha crescut entre les bases. La socialdemocràcia té por de convertir-se en un partit irrellevant de mà de la cancellera conservadora.

Els grans acords tancats

Política migratòria

Les dues delegacions han consensuat establir a partir de l’agost un límit de 1.000 reagrupacions familiars d’immigrants cada mes, però obre la porta, a petició dels socialdemòcrates, a ampliar els casos especials.

Habitatge social

Acord per invertir 2.000 milions d’euros en habitatge social el 2021 i canalitzar 33.000 milions als municipis.

Medi ambient

S’ha pactat elaborar una llei de compromisos climàtics de l’Acord de París per al 2030.

Seguretat

També volen crear 7.500 noves places de policia i 2.000 més a justícia per enfortir la seguretat davant la violència jihadista i ultradretana.