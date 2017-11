Merkel i Schulz es mostren oberts a un pacte de govern

Els candidats de la CDU, Angela Merkel, i de l’SPD, Martin Schulz, van acostar ahir les seves posicions i van deixar la porta oberta a un acord de govern. La cancellera, que ha vist estancar-se les seves negociacions amb Els Verds i els liberals -l’anomenada coalició Jamaica- va fer ahir un pas més cap al pacte amb els socialdemòcrates.

“Estem disposats a iniciar converses amb l’SPD amb la mateixa voluntat d’arribar a un acord amb què portem les negociacions amb el Partit Liberal (FDP) i Els Verds”, va dir Merkel en una roda de premsa després d’una reunió de la cúpula del seu partit. “La gent espera que es resolguin els seus problemes i per a això és fonamental un govern estable”, va subratllar Merkel, que va recordar que la UE i el món també esperen que hi hagi un executiu operatiu a Alemanya. La cúpula de la CDU i la mateixa Merkel s’han pronunciat en contra de formar un govern de minoria, perquè consideren que aquesta fórmula no donaria prou estabilitat a Alemanya.

El posicionament de Schulz

L’SPD va rebutjar la mateixa nit en què es van conèixer els resultats electorals la possibilitat de reeditar la Gran Coalició. Aquesta postura ha anat canviant després que el president alemany, Frank Walter Steinmeier, instés els partits a dialogar entre ells per buscar una sortida i evitar la repetició de les eleccions.

Incòmode a l’hora de defensar en públic aquest canvi de posició, el líder socialdemòcrata, Martin Schulz, va ratificar ahir la seva disposició al diàleg sense prejutjar quins poden ser els resultats. Es va assegurar, però, de no donar el pacte per tancat i a les xarxes socials fins i tot va semblar que desmentia la Gran Coalició: “Pot ser que estiguem davant d’una constel·lació que encara no s’ha donat a la República Federal”, va escriure l’expresident del Parlament Europeu.

El president Steinmeier ha convocat una reunió per dijous en què participaran Merkel; el president de la CSU, Horst Seehofer, i el president de l’SPD, Martin Schulz. “Hem decidit acceptar la invitació del president. Tothom té clar que l’SPD no està en una situació fàcil. Ningú pot saber què en sortirà de la reunió de dijous”, va dir Schulz.