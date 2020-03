Merkel avisa que el 70% dels alemanys podrien acabar infectats

La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha avisat aquest dimecres que fins al 70% dels alemanys podrien acabar infectats pel nou coronavirus Covid-19 si no es prenen mesures. En una roda de premsa amb el ministre de Salut, Jens Spahn, la cancellera ha posat aquesta xifra sobre la taula per advertir que cal extremar les mesures de prevenció perquè, en cas contrari, pel ritme de contagi del virus l'epidèmia podria afectar la majoria (entre el 60% i el 70%) dels 58 milions d'habitants del país.

Merkel ha remarcat que, atès que encara no hi ha un tractament efectiu contra el Covid-19, l'estratègia sanitària se centra en reduir al màxim el nombre de casos: "Es tracta de guanyar temps", ha dit.

Altres països europeus com Hongria han imposat l'estat d'emergència. El govern de Viktor Orbán ha imposat la prohibició als vols amb la Xina, Itàlia, l'Iran i Corea del Sud, i també ha establert controls a les fronteres terrestres.

Itàlia, el segon país més afectat

A Itàlia hi han mort 631 persones, la xifra més altra fora de la Xina, i des de dimarts s'ha decretat el confinament de tota la població. Àustria ha tancat les fronteres a les persones procedents d'Itàlia. L'OMS han destacat especialment la càrrega que els serveis sanitaris d'Itàlia i l'Iran estan patintn avui i ha assegurat que els seus esforços es concentren en donar suport al personal mèdic d'aquests països més afectats.

La Xina, en canvi, ha declarat aquest dimecres només 24 nous casos (uns pocs més que els 17 registrats dimarts) i 22 morts en les últimes 24 hores, i s'han començat a relaxar les mesures de confinament a Wuhan, origen de l'epidèmia.

Els estats nord-americans de Michigan i Massachusetts han declarat l'estat d'emergència per l'epidèmia de coronavirus. Als Estats Units ja s'han superat el miler de casos. El governador de Nova York, Andrew Cuomo, ha anunciat que enviarà la Guàrdia Nacional al barri novaiorquès de New Rochelle per contribuir a la contenció del que es considera el primer focus del país.

El ritme de diagnòstic als Estats Units fa sospitar que el nombre de casos podria ser molt superior. Segons el vicepresident Mike Pence, responsable de la gestió de la crisi, s'han distribuït un milió de kits de proves i s'espera poder repartir-ne quatre milions més a finals de setmana. Es tracta d'unes xifres reduïdes en un país amb més de 300 milions d'habitants. Les dades oficials assenyalen que fins al cap de setmana s'havien practicat aproximadament 6.000 proves de diagnòstic. Corea del Sud en fa 10.000 diàries.

La ràpida expansió del virus (en 24 hores s'han duplicat els casos) ha portat a la suspensió d'actes multitudinaris: els candidats demòcrates Joe Biden i Bernie Sanders han suspès els mítings de les primàries que tenien previstos aquesta nit passada a Ohio. En algunes zones de l'estat de Washington s'han prohibit les reunions de més de 250 persones. S'està estudiant ajornar l'inici de la lliga de beisbol, que havia de començar el 26 de març. Tot i així, el president Donald Trump no s'ha fet la prova malgrat haver estat en contacte amb dos congressistes que s'han autoaïllat.

Al Regne Unit la secretària d’estat de Sanitat, Nadine Dorries, s’ha convertit en el primer diputat britànic diagnosticat amb coronavirus. Això ha fet saltar l’alarma sobre la possible propagació de la malaltia al Parlament de Westminster i fins i tot a Downing Street, on va assistir a una recepció la setmana passada.

Tot i així, de moment no s'ha pres cap decisió sobre la suspensió de les sessions a la Cambra dels Comuns, que avui veurà com es presenten els primers pressupostos de l'era Johnson. L'epidèmia ha posat en dubte fins i tot les negiociacions pel Brexit perquè la pròxima setmana una delegació de 150 persones de la Unió Europea havia de visitar Londres per continuar les converses, però les mesures de control pel coronavirus podrien ajornar finalment la trobada.

El Tresor preveu mesures d'urgència per combatre l'epidèmia. A més, el Banc d'Anglaterra ha retallat aquest matí mig punt els tipus d'interès, fins al 0,25%. El món dels esports també s'ha vist afectat: hi ha jugadors de l'Arsenal en autoaïllament després d'haver-se trobat amb el president de l'Olimpiacos, que ha donat positiu. S'ha ajornat el partit de l'Arsenal amb el Manchester City.

A Corea del Sud i el Japó ha augmentat el nombre de nous casos respecte als dies anteriors. A Tòquio s'han suspès els actes de record del terratrèmol, el tsunami i l'accident nuclear de Fukushima del març del 2011.

Una altra metge xinesa que denuncia la censura

Mentrestant, a la Xina, on el brot ha començat a remetre aquesta setmana, tornen a sortir veus crítiques amb els intents del règim de Pequín d'amagar la malaltia en els seus inicis. La revista xinesa Renwu ha publicat, i després esborrat, una entrevista amb una de les metges d'emergències de l'Hospital de Wuhan, Ai Fen, on explicava com els seus superiors a l'hospital la van renyar per haver informat altres col·legues quan va detectar el primer cas de SARS-CoV-2.

Ella va ser qui va enviar per WhatsApp una fotografia d'un informe mèdic on encerclava la troballa de laboratori: la paraula "SARS-Coronavirus". Aquella foto va córrer com la pólvora i un dels que la van compartir va ser el doctor Li Wenliang, el primer que ho va fer públic i que va patir assetjament policial. Ell mateix va morir setmanes després a causa del nou coronavirus.

Ai Fen explicava en l'entrevista com els seus superiors la van enviar al comitè disciplinari de l'hospital per exigir-li que deixés de "difondre rumors" i sembrar el pànic. Ella va callar i es va dedicar a atendre pacients, que arribaven ja per milers als serveis d'emergència de l'Hospital de Wuhan. La metge recordava diversos casos que l'han marcat emocionalment, com un pacient de 32 anys que va morir o un home gran que també va morir abans i tot de poder sortir del cotxe al servei d'emergències, a més dels quatre col·legues de professió que també van perdre la vida a causa del coronavirus, segons explica el diari The Guardian. Però l'entrevista ha estat esborrada de les xarxes socials per la censura xinesa.