Merkel, contra la xenofòbia arran de l’allau de clams racistes a l’est del país

Joves fent salutacions feixistes i amb símbols nazis han sortit al carrer en les últimes hores a la localitat de Chemnitz, a l’est d’Alemanya. A banda de provocar diversos disturbis, mentre es manifestaven increpaven a tothom que no semblés alemany. Les seves protestes -que han reunit més de 6.000 persones- van sorgir arran de la mort diumenge d’un ciutadà alemany a mans, suposadament, de dues persones estrangeres. Davant aquesta onada de clams racistes, que s’han repetit els últims dies als carrers del país i a les xarxes socials, la cancellera alemanya va ser ahir contundent. “L’assetjament xenòfob no té cabuda en un estat de dret” com l’alemany, va advertir en una roda de premsa, i va afegir que “[a Alemanya] no hi pot haver lloc per a la incitació de la violència xenòfoba”, en referència, entre d’altres, als càntics dels manifestants com ara “Foteu el camp!” o “No sou benvinguts!” Merkel vol evitar que el discurs d’aquests grups -que han guanyat força en els últims anys, en part, arran del fenomen migratori que viu Europa- s’escampi per altres indrets d’Alemanya. De fet, el cap de govern de la regió de Saxònia -on és Chemnitz-, Michael Kretschmer, va reiterar que aquestes manifestacions mostren com és de necessària la lluita contra l’extremisme, que va qualificar de “causa comuna” que requereix una àmplia implicació de la societat. Els cossos de seguretat, a més, van dir que els organitzadors d’aquestes protestes haurien sigut mobilitzats per grups radicals de tot el país, i també d’Europa.