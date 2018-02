Merkel integrarà als seus crítics si aconsegueix tirar endavant la Gran Coalició

La canciller alemanya, Angela Merkel, tractarà de rejovenir el seu proper govern i incorporarà a aquest equip la crítica interna a la seva línia, en un intent per calmar les veus del conservador bloc que li exigeixen un dret de tornada.

Jens Spahn, de 37 anys i el menys dòcil entre els que reclamen al líder de la Unió Cristianodemòcrata (CDU) un perfil més conservador, serà previsiblement el nou ministre de Sanitat, d'acord amb la llista de futurs ministres designats presentada avui per Merkel, després de la reunió de l'executiva de la seva partida.

Només dos dels ministres actuals de la CDU tornaran a repetir -la Defensa, Ursula von der Leyen-, que seguirà en aquest càrrec, mentre que un altre fidel a Merkel, Peter Altmaier, deixarà la seva plaça al ministeri de la Cancelleria per ocupar Economia.

Els restants ministres de la CDU, en total, seran per a nous rostres, com la vicepresidenta del partit, Julia Klöckner, al capdavant d'Agricultura, així com Helge Braun, al Ministeri de la Cancelleria, i Anja Karliczek, en Educació i Investigació, aquests dos últims pràctics desconeguts per al ciutadà comú.

"Escollir significa a vegades fer renúncies doloroses", va admetre el líder de la CDU, per ampliar-se en el cas de Thomas de Maizière, fins ara titular d'Interior i persona de màxima confiança per a Merkel, amb una llarga trajectòria política compartida. Si hi ha acord de govern, Interior no correspondrà a la CDU, sinó a la seva germana Unió Socialcristiana bávara (CSU), que pretén donar un toc propi al departament i impulsar una política migratòria més restrictiva.

No hi haurà, per part de la CDU, cap ministre originari de l'est alemany, territori on va créixer la cancellera, un buit que pot portar-li problemes enmig de l'efervescència en aquesta meitat del país de l'ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD).

Merkel havia avançat que en la designació dels nous ministres anava a buscar una combinació entre persones amb experiència i noves incorporacions, així com un equilibri entre les diferents corrents de la seva formació.

Aconseguir aquesta composició "no ha estat fàcil", va admetre el líder de la CDU, partit que hauria d'aprovar en un congrés extraordinari el pacte de govern amb el Partit Socialdemòcrata (SPD).

A los delegats de la CDU se sotmetrà a la decisió com a secretària general d' Annegret Kramp-Karrenbauer, cap del govern del Sarre (oest), considerada la possible successora de Merkel al capdavant de la CDU.

Mentre la CDU prepara el seu congrés, la cúpula del SPD ha redoblat aquests dies la seva campanya entre la militància a favor del sí a una altra gran coalició per possibilitar la formació d'un nou govern, cinc mesos després de les últimes eleccions generals.