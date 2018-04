Més de 800 vols cancel·lats a Alemanya per la vaga en el sector públic

La vaga en el sector públic a Alemanya ha afectat considerablement l'activitat de quatre aeroports del país. Aquest dimarts els aeroports de Frankurt —que és el principal—, Munic, Colònia i Bremen han secundat la protesta organitzada pel personal de terra i altres treballadors del sector públic per incrementar la pressió per una disputa salarial. Milers de passatgers s'han vist afectats per les conseqüències de l'aturada, que durarà de les tres de la matinada fins a les quatre de la tarda i que principalment s'ha traduït en cancel·lacions de vols.

Lufthansa, l'aerolínia més gran d'Alemanya, ja va alertar dilluns que havia de suspendre més de 800 dels 1.600 vols previstos per a aquest dimarts. Segons la mateixa aerolínia, les cancel·lacions d'aquests vols afectaran uns 90.000 viatgers.

L'operador de l'aeroport de Frankfurt, Fraport, també ha advertit de les interrupcions i, juntament amb Lufthansa, ha recomanat als clients dels vols que no s'han suspès que arribin a l'aeroport amb cert temps de marge.

Busquen una millora salarial

Al rerefons de tot plegat, es clama per un augment salarial. Tal com ha explicat Frank Bsirske, director de Verdi, el sindicat laboral de treballadors del sector de serveis més gran del país germànic, demanen un increment salarial del 6% per als 2,3 milions de treballadors del sector públic a nivell federal i local. El govern federal d'Alemanya i el món municipal, però, ho han rebutjat, i han al·legat que no poden assumir un augment d'aquestes característiques.

"Volem enviar un senyal clar als empresaris amb aquestes aturades massives", ha dit Bsirske, que ha afegit: "Esperem que es faci una oferta que sigui digna de discussió perquè puguem aconseguir una bona solució". El mateix director de Verdi ha dit que si no es presenta una oferta la setmana que ve, la disputa i les conseqüències s'agreujaran. La tercera ronda de converses sobre aquest tema començarà el 15 d'abril.

Per la seva banda, Lufthansa ha lamentat la situació. L'aerolínia diu que és víctima de la disputa, ja que no poden oferir els seus serveis si els treballadors de terra es declaren en vaga. "Lufthansa no forma part d'aquest conflicte de negociació col·lectiva, però malauradament els nostres clients i la nostra empresa es veuen afectats per les conseqüències d'aquesta disputa", ha assenyalat Bettina Volkens, cap de recursos humans de la companyia. La mateixa aerolínia ja ha assegurat que dimecres els serveis tornaran a la normalitat.

A més, la vaga també s'ha secundat en guarderies, serveis de recollida de deixalles i piscines de diversos estats alemanys.