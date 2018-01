Més mà dura contra els refugiats i l’estratègia de mirar cap a una altra banda

L’any 2018 ha començat a Àustria amb una onada d’odi xenòfob a les xarxes socials perquè el primer nadó de l’any en aquest país centreeuropeu és una nena filla d’una parella musulmana. Els mitjans de comunicació van publicar la fotografia de la petita en braços de la seva jove mare, una noia que apareix davant de la càmera amb els cabells coberts amb un vel. Els comentaris ofensius als mitjans i a les xarxes socials van ser immediats.

La immigració i els refugiats (i, de retruc, el racisme i la islamofòbia) tornaran a ser temes candents aquest any, tot i que possiblement no tindrem imatges tan impactants com la d’Ailan Kurdi, el nen sirià de tres anys que va aparèixer ofegat el setembre del 2015 en una platja de Turquia quan intentava fugir de la guerra amb la seva família. El 2018 milers de persones continuaran fugint de la guerra i la misèria, però no ens arribaran fotografies o, si ens n’arriben, potser les considerarem massa llunyanes perquè ens toquin la fibra sensible. La sobresaturació d’informació sobre refugiats durant els últims anys ha fet que les notícies sobre immigració siguin ara les menys llegides, malauradament. Aquest article potser tampoc interessarà a gaire gent.

Durant els dos últims anys, la Unió Europa s’ha dedicat a frenar l’onada immigratòria a cop de talonari. Primer pagant a Turquia perquè absorbís en el seu territori els refugiats que Europa no volia. I l’any passat fent el mateix amb Líbia i altres països africans. L’objectiu és sempre el mateix: que tercers països assumeixin aquesta càrrega encara que violin sistemàticament els drets humans. Això, però, no sembla importar a la Unió Europea: del que els ulls no veuen, el cor no se’n dol.

És evident que aquesta tendència continuarà durant el 2018, però ara Europa també pretén restringir encara més l’entrada de refugiats i desembarassar-se de bona part dels que ja són al seu territori. Avui mateix, els cristianodemòcrates (CDU) de la cancellera alemanya, Angela Merkel, la conservadora Unió Social Cristiana (CSU) i el Partit Socialdemòcrata (SPD) de Martin Schulz reprenen els contactes per parlar de la possibilitat de formar un govern de coalició. La CSU -o sigui, els tradicionals aliats de Merkel- ja ha posat sobre la taula que una de les seves condicions per arribar a un acord és que es retallin les ajudes als refugiats, es mantingui en suspens la reagrupació familiar per als principals col·lectius d’immigrants i es comprovi l’edat dels sol·licitants d’asil que asseguren que són menors d’edat. La tardor vinent se celebren eleccions a Baviera, i la CSU vol assegurar-se que revalida la majoria absoluta en un estat federal on el partit d’ultradreta Alternativa per a Alemanya (AfD) cada vegada té més suport.

Aquest any també hi ha eleccions a Itàlia, però generals. Estan previstes per al 4 de març. El Moviment 5 Estrelles té possibilitats de guanyar, encara que sense majoria absoluta. El seu mantra és similar al de Donald Trump: “Itàlia, primer”. El partit fundat pel còmic Beppe Grillo vol tancar les portes als estrangers (els que no tenen recursos, se sobreentén).

Emmanuel Macron també es proposa endurir la seva política migratòria. França no és el país amb més immigrants de l’Europa Occidental, ni tampoc va ser el que va acollir més refugiats després de la crisi del 2014. En aquest país, però, els refugiats poden aspirar a una protecció legal. Ara l’objectiu de Macron és distingir entre les persones que realment poden obtenir l’estatus d’asilat i les que no, i deportar aquestes últimes sense cap tipus de mirament. Segons dades del ministeri de l’Interior, a França -un país de 67 milions d’habitants- hi ha 4,2 milions d’estrangers, 300.000 dels quals no tindrien documents.

A Àustria fa només tres setmanes una formació d’extrema dreta, el Partit de la Llibertat d’Àustria (FPÖ), va entrar a formar part del govern. Una de les seves propostes és limitar l’accés dels immigrants a molts serveis socials durant els primers cinc anys de la seva estada al país. Els governs dels altres països de la UE en prenen nota o simplement miren cap a una altra banda. I els ciutadans també fugen d’estudi. Però, això sí, el coltan dels nostres telèfons mòbils prové de la República Democràtica del Congo, el gas de casa nostra d’Algèria i el petroli del Pròxim Orient.