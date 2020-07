Més de 140 detinguts en les protestes a Rússia contra l'eternització de Putin al poder

Dues setmanes després del referèndum de la reforma constitucional, l'oposició russa manté les protestes contra Vladímir Putin i la intenció que té de quedar-se en el poder fins al 2036. En les últimes hores més de 140 persones han estat detingudes, segons la policia. Les detencions s’han produït a la plaça Puixkin de Moscou després d’una recollida de signatures per presentar una demanda col·lectiva al Tribunal Suprem de Rússia. Es volen invalidar les reformes constitucionals promogudes pel president rus i aprovades en un referèndum que l’oposició va qualificar de "frau".

El moviment opositor Niet [No] s'ha mobilitzat en unes quantes ciutats russes. En el cas de Moscou s'han aplegat unes 1.500 persones. “Recollir signatures aquí i per internet és l’única manera de protestar”, ha declarat a Efe el polític i director del moviment Rússia Oberta, Andrei Pivovárov.

Un portaveu de la policia ha dit a l’agència Interfax que s'acusava els arrestats d'"alteració de l’ordre públic”. En unes quantes ciutats de Rússia s'estan produint protestes i concentracions per denunciar la falta de llibertat. Però segons l’ONG Apologuia Protesta [Apologia de la Protesta], que dona suport jurídic als manifestants pacífics, als detinguts se’ls acusa de participar en reunions no autoritzades i d'impedir el funcionament d’infraestructures i la circulació de transport i persones. “Això dona a la policia el dret formal de tenir detinguda la gent 48 hores”, ha escrit un dels advocats de l’organització a les xarxes.

Inicialment, els organitzadors volien convocar una reunió contra la modificació constitucional però no van rebre els permisos per la situació epidemiològica i per això es va decidir fer una recollida de signatures. Després de tres hores sense incidents, unes 350 persones van començar a caminar i alguns participants es van estirar al carrer per aturar el trànsit. Després de demanar-los que es retiressin de la via pública, la policia els va detenir violentament.

Niet es va oposar des d’un principi a les esmenes a la Constitució promogudes per Putin, no va reconèixer els resultats del referèndum i va denunciar irregularitats en el procés i falta de legitimitat. Segons les dades de la Comissió Electoral Central de Rússia, el 77,92% dels votants van aprovar les esmenes. La participació va ser d’un 67,97% del cens. L’oposició qüestiona els resultats a partir d'enquestes a peu d’urna durant el procés.