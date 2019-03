Més de la meitat de les famílies gregues no arriben a final de mes

Grècia encara no ha aixecat el cap des de la crisi econòmica que va arrasar el país. Aquest dijous s'ha publicat un informe que revela que més de la meitat de les famílies gregues no disposen d'ingressos suficients per arribar a final de mes, concretament, el 52,5%.

L'estudi, publicat per l'Institut de Petites Empreses (IME), també mostra que una de cada tres famílies viuen amb menys de 10.000 euros l'any, i un 90% dels ciutadans no estan en condicions d'estalviar ni un euro. Aquesta carència d'estalvi "té conseqüències greus sobre la liquiditat de la banca i sobre la seva capacitat per finançar l'economia".

La principal conseqüència de tenir una societat tan maltractada econòmicament es l'endarreriment dels pagaments: un 37% de les llars gregues paguen amb retard les quotes de la hipoteca, un 22,8% tenen el mateix problema amb les factures dels serveis bàsics, i un 43,6% amb els tractaments mèdics o operacions.

Hi ha moltes raons que justifiquen aquesta situació. L'índex d'atur a Grècia era aproximadament del 18% al desembre, el més alt de l'Eurozona. Això prova que en la meitat de les famílies (49,1%) la pensió d'un dels membres sigui la principal font d'ingressos.

L'informe considera positiu l'increment recent del salari mínim al país (va passar de 586 euros a 650). Malgrat això, diuen que no és suficient per millorar els ingressos i crear llocs de treball "de qualitat". Per a l'IME és necessari crear un ambient que animi els empresaris, i això no pot passar amb els tipus impositius tan elevats que té el país. També assenyalen els problemes de la falta de finançament i l'excés de burocràcia.



La patronal tampoc dona suport a la decisió del govern d'Alexis Tsipras de millorar les ajudes socials per als més necessitats, i és que afirmen que conduiria a un increment dels impostos i, per tant, allunyarà la inversió.