Més de 150 ferits en un atemptat contra el primer ministre d’Etiòpia

Almenys 154 persones van resultar ferides ahir -deu de les quals estan en estat greu- a Addis Abeba, la capital d’Etiòpia, durant un míting multitudinari del seu primer ministre, Abiy Ahmed, un exsoldat de 41 anys que és al poder des de l’abril, i que es proposa impulsar importants reformes al país. Abiy tot just havia acabat de parlar quan un individu va llançar una granada contra l’escenari, a la plaça Meskel de la capital. Imatges difoses per mitjans de comunicació locals van mostrar guàrdies de seguretat emportant-se a correcuita el primer ministre.

Es tractava d’un míting que va convocar desenes de milers de persones, amb moltes ganes d’escoltar Abiy Ahmed. Era la primera compareixença pública del mandatari des que va arribar al govern després que el seu predecessor, Hailemariam Desalegn, dimitís de manera inesperada al febrer. Els analistes consideren que la gran multitud que va assistir al míting posa en evidència la gran popularitat del nou primer ministre i el desig de canvi de la població d’aquest país, de 100 milions d’habitants, després de dècades d’un règim autoritari.

Des que és al poder, Abiy ha ordenat la posada en llibertat de desenes de presos, ha obert les empreses estatals a la inversió privada i ha aixecat les restriccions que existien en els mitjans de comunicació. A més, recentment va anunciar que està preparant un pla de pau amb la veïna Eritrea, després de dos anys de guerra. Abiy és el primer líder etíop que pertany a l’ètnia majoritària del país, els oromos, que durant dècades s’han queixat d’estar marginats econòmicament, culturalment i políticament. Alguns fins i tot l’anomenen el “Mikhaïl Gorbatxov d’Etiòpia”. Després de l’atac amb una granada, el primer ministre va aparèixer a la televisió per mostrar que havia resultat il·lès, i va assegurar que s’havia tractat d’un atemptat “orquestrat”. Amb tot, també va afirmar que “Ja no hi ha marxa enrere a Etiòpia”, deixant entendre que els canvis al país continuaran.