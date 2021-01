Més policies que manifestants pro Trump

Havia de ser l’inici d’una onada de protestes que s’allargués fins a la presa de possessió de Joe Biden com a nou president dels Estats Units, però a l’hora de la veritat només unes quantes desenes de persones van sortir als carrers a denunciar l’inexistent frau electoral. A l’hora de tancar aquesta edició, els incidents havien sigut mínims i les forces policials que protegien les seus legislatives dels estats superaven en nombre els manifestants.

Washington i les capitals de molts estats (especialment aquells on el resultat electoral va ser més ajustat i on Donald Trump va centrar les seves acusacions de frau) estaven ahir blindades. A la capital federal hi havia desplegades més de 10.000 unitats de la Guàrdia Nacional (una xifra que creixerà fins a les 25.000 de cara a demà) i com a mínim dotze estats més havien activat també les tropes de les seves respectives Guàrdies Nacionals per protegir els seus Capitolis. Els seguidors del president sortint havien assenyalat els congressos dels 50 estats com a nou objectiu de les seves protestes, en una mena de rèplica descentralitzada de l’assalt del dia de Reis al Capitoli de Washington.

“Estem preparats per a qualsevol cosa. No tolerarem cap acte de violència”, va dir, en declaracions a Reuters, l’agent Pedro Muniz, de la Guàrdia Nacional de Connecticut, on s’esperava que uns 2.000 trumpistes intentessin assaltar el Capitoli. L’FBI havia advertit que arreu del país podrien tenir lloc manifestacions d’ultradreta amb participants armats i envalentits després dels fets del 6 de gener.

Malgrat tot, fins ahir a la nit (la tarda, als EUA) la majoria dels agents desplegats pel país havien tingut ben poca feina. És probable que la gran presència de forces de l’ordre dissuadís els manifestants, però també cal tenir en compte que, des de l’assalt al Capitoli, a molts d’ells se’ls han bloquejat els comptes de Twitter. A més, ha deixat de funcionar Parler, la xarxa social a través de la qual se solien organitzar els moviments d’extrema dreta.

Entre els pocs incidents registrats hi ha la detenció d’un home que passejava pel centre de Washington de matinada amb una pistola “clarament visible”, tres carregadors d’alta capacitat i 37 bales, la qual cosa vulnera la legislació sobre armament de la ciutat. Dissabte també s’havia arrestat una dona que va intentar fer-se passar per agent de seguretat i divendres va ser detingut un home que havia intentat entrar a la zona on tindrà lloc la presa de possessió de Biden amb una acreditació falsa i armat amb una pistola i 500 bales. L’home, però, ha assegurat al Washington Post que treballa per a una agència de seguretat que ha sigut contractada per a la investidura i que es va acostar al punt de control del Capitoli perquè s’havia perdut.

Preparats per a tot

Tot i l’absència d’incidents a tres dies de l’inici del mandat de Biden, el seu equip no abaixa la guàrdia. En una entrevista a la cadena ABC News, la futura directora de comunicacions de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, va suggerir que no descarta que la cerimònia de presa de possessió no es pugui fer a l’exterior del Capitoli, com marca la tradició. “La nostra intenció -va dir- és que el president electe posi la mà sobre la Bíblia al costat de la seva família a l’exterior de la façana oest del Capitoli. Penso que això enviarà un missatge visual increïblement important al món sobre la resiliència de la democràcia nord-americana”. Segons ella, a partir d’avui l’equip de Biden es reunirà cada dia amb els actuals responsables de seguretat per garantir que estaran preparats per a “qualsevol escenari que es pugui presentar” després de la presa de possessió.