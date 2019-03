Més de 100 nens queden sepultats per l'ensorrament d'una escola a Nigèria

Més de 100 nens han quedat sepultats sota la runa per l'ensorrament d'una escola d'educació primària aquest dimecres a Lagos, la ciutat més poblada de Nigèria.

Els equips de rescat estan intentant treure els nens i els professors que eren a l'edifici. Temen que hi hagi víctimes mortals, ja que l'accident s'ha produït durant les classes.

"Les operacions de rescat de la unitat d'emergències de l'estat de Lagos estan en marxa a l'edifici que s'ha ensorrat a la zona d'Ita-faji, a l'illa de Lagos", ha tuitejat el govern de la regió afectada.

