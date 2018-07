Més de 850 refugiats sirians tornen del Líban en un sol dia

Amb una alegria continguda i inquietud pel futur que els espera, uns 850 sirians que van fugir de la guerra del seu país i que vivien com a refugiats al Líban han tronat aquest dilluns a Síria amb l'objectiu de refer les seves vides a la seva terra. Des de bon matí els refugiats s'han reunit a la localitat d'Arsal, al nord-est del Líban, des d'on s'han dirigit al lloc fronterer de Wadi Hamayed en tota classe de vehicles i carregant els seus objectes personals mentre l'exèrcit libanès ha supervisat la sortida.

Farah Bero, dona i mare de cinc fills, ha expressat a Efe la seva alegria de poder retornar al seu país, encara que desconeix si casa seva a Síria continua dreta. "Potser al principi haurem de viure en tendes de campanya, com al Líban, però poder estar al nostre propi país és diferent", ha assegurat aquesta refugiada procedent de Flita, prop de la frontera siriano-libanesa.

Altres refugiats, que han anat a acomiadar els seus familiars que han obtingut el vistiplau per tornar a Síria, han explicat que de moment ells prefereixen seguir al Líban.

Els que volen tornar a Síria de manera voluntària han d'inscriure's a l'Ajuntament d'Arsal o a la Seguretat Nacional Libanesa perquè les autoritats enviïn els seus noms a Damasc, de qui depèn la decisió final. Però alguns temen les possibles represàlies del règim, sobretot les mares que tenen fills barons i els mateixos joves que no han fet el servei militar i que podrien acabar reclutats en tornar a Síria.

Els refugiats que han sortit avui d'Arsal han estat acompanyats per personal de l'ONG Relief, que s'ha encarregat de vacunar els nens contra la poliomielitis, que ha reaparegut en algunes regions de Síria a causa del conflicte i del col·lapse del sistema sanitari. També la Creu Roja del Líban ha estat present durant l'operació per atendre els refugiats, entre els quals hi ha nens, ancians i discapacitats. El responsable de la Creu Roja, Joseph Daud, en declaracions a Efe ha dit que han atès fins a 45 persones, la majoria per insolació, mal de cap, vertigen i altres símptomes a causa de la calor i les condicions del viatge.

Durant els últims mesos diferents grups de refugiats han anat tornant a Síria a causa del procés impulsat pel govern libanès per anar-se'n desfent, a la vegada que ha impulsat un decret presidencial per donar la nacionalitat libanesa a figures del règim sirià que són a la llista de sancionats pels Estats Units.