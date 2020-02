Sortir de l'Iran en desbandada enmig de la confusió pel coronavirus

Totes les escoles, universitats, cinemes i teatres han tancat a l'Iran. Aquest és potser el signe més evident que el brot de coronavirus al país no és cap tonteria. I també el fet que el rial s'ha tornat a devaluar, que és el que possiblement fa més mal a la població a l'Iran: en els últims mesos ha vist com la seva moneda queia en picat mentre els preus es posaven pels núvols a causa de les sancions nord-americanes. Ara només els faltava el coronavirus.

Aparentment, però, la vida continua amb una certa normalitat al país, almenys a la capital, Teheran. És cert que el trànsit a la ciutat ha disminuït, que cada vegada hi ha més persones que porten mascareta i guants per evitar contagiar-se i que l'Ajuntament ha començat a penjar cartells informatius als carrers amb lemes com "Si et trobes malament, queda't a casa". Un consell que, des de la meva humil opinió, potser no és el millor per combatre l'epidèmia, però sí per encobrir-la.

Però, més enllà d'això, l'activitat a la capital, de 15 milions d'habitants, continua sent frenètica: circulen cotxes per tot arreu, la gent continua desplaçant-se en metro, autobús i altres transports col·lectius, i restaurants i botigues estan oberts. "Ja no dono la mà quan saludo algú, i intento mantenir una certa distància amb qui parlo", explicava diumenge un jove, el Nasser, que passejava tranquil·lament amb la seva parella per un parc. Això sí, ella equipada amb uns bons guants de làtex.

Per això, quan diumenge a la tarda els països limítrofs amb l'Iran van començar a tancar les seves fronteres terrestres amb el país, Turkish Arilines va cancel·lar tots els seus vols a l'Iran i després ho van fer la resta de companyies aèries estrangeres en efecte dòmino, la notícia va agafar completament per sorpresa a tothom a l'Iran.

"Doncs llavors sí que és greu la situació", va comentar sorprès el taxista que va traslladar aquesta periodista a l'aeroport per intentar agafar un dels últims vols de sortida de l'Iran. L'home va sintonitzar la ràdio per intentar tenir més informació, però, per més que va moure el dial, ni una sola emissora parlava del coronavirus. Només comentaven els resultats de les eleccions legislatives celebrades a l'Iran divendres passat.

"No portem absolutament ningú en els nostres avions, només ciutadans turcs", va vociferar de mala manera un operari de Turkish Airlines quan desenes de persones li suplicaven embarcar en els últims vols que la companyia operava de Teheran a Istanbul diumenge a la nit, abans de cancel·lar tots els seus enllaços. Les altres aerolínies estrangeres també havien suspès els seus vols, així que Iran Airlines –la companyia oficial del país persa– es va convertir en l'única alternativa per sortir de l'Iran i va començar a vendre bitllets com a xurros. A qualsevol preu, i a qualsevol lloc. L'important era anar-se'n del país.

Beirut va ser el destí que va aconseguir aquesta periodista. El vol va sortir de Teheran amb 45 minuts de retard, que es van fer eterns i van fer pensar a molts que l'avió es quedaria a terra. Però no, finalment es va enlairar i va arribar a la capital libanesa, on va ser rebut com si transportés un carregament d'empestats.

"Sisplau, quedin-se als seus seients. De moment no els deixarem baixar de l'avió", va cridar en àrab un metge libanès que va entrar un moment a l'aeronau, i després va ordenar que es tornessin a tancar les portes. A dins van començar a córrer les conjectures. ¿Ens deixaran en quarantena? Això seria pitjor que el creuer bloquejat al Japó per l'epidèmia amb centenars de passatgers a bord!

La incertesa va durar mitja hora. Els passatgers van desembarcar un a un després que es distribuïssin màscares perquè es protegissin la cara i omplissin un formulari amb preguntes com: ¿quins països ha visitat en els últims quinze dies?, ¿ha estat en contacte amb algun malalt de coronavirus? Dos operaris equipats com astronautes amb vestits de protecció prenien la temperatura corporal a cada viatger. I després l'únic que volien saber és quan ens n'aniríem del Líban.