Mèxic s'ofereix per mediar en les crisis de Nicaragua i Veneçuela

L’executiu de López Obrador s'ha pronunciat, per primera vegada, sobre la crisi de Nicaragua i s'ha justificat per haver donat suport, o com a mínim no haver-s'hi oposat, a la reprovació del president veneçolà, Nicolás Maduro. Precisament, Mèxic s'ha ofert per mediar en les dues grans crisis que s'estan vivint a l'Amèrica Llatina: la de la Nicaragua del sandinista Daniel Ortega i la de la Veneçuela del socialista Nicolás Maduro.

"La diplomàcia mexicana tindrà un paper decisiu a l'Amèrica Llatina i el Carib. Mèxic ha de ser un líder a la regió i estem disposats a assumir aquesta responsabilitat. És el moment que Mèxic comenci a mirar cap al sud", va declarar el subsecretari de relacions Exteriors mexicà, Maximiliano Reyes Zúñiga, divendres passat durant la reunió de l'Organització dels Estats Americans (OEA) a Washington.

L'OEA es va reunir d'urgència per parlar sobre la crisi de Nicaragua que ja ha deixat 325 morts, més de mil ferits i centenars d’exiliats. Mèxic ja va defensar els revolucionaris nicaragüencs del Front Sandinista d'Alliberament Nacional (FSLN) durant la dictadura de Somoza. Ara, Nicaragua demana un altre cop l'ajuda internacional per resoldre el conflicte que martiritza el país i contra les polítiques repressives del seu president.

De fet, el secretari general de l'OEA, l'uruguaià Luis Almagro, va invocar la Carta Democràtica –que implica l'expulsió d'organització– a Nicaragua. La intenció d’Almagro és pressionar el president nicaragüenc, Daniel Ortega, perquè busqui una sortida pacífica al país: una opció que Mèxic "seguirà puntualment", segons va indicar Zúñiga.

"Mèxic estaria disposat a participar, si és amb invitació de Nicaragua, en qualsevol mecanisme per mediar i facilitar un diàleg que permeti un acostament entre les dues parts del conflicte". De moment, però, el govern de López Obrador rebrà dijous que ve el ministre d'Exteriors de la veïna Nicaragua, Denis Moncada.

I Veneçuela?

D'altra banda, Mèxic és l’únic país del Grup de Lima –una aliança de països per trobar una sortida pacífica a la crisi de Veneçuela– que va donar suport a la presa de possessió de Nicolás Maduro. Segons l'executiu mexicà, ho van decidir així perquè la prioritat de Mèxic és fer front a "la crisi humanitària del país" i després, a la "situació política".

El diplomàtic va explicar que Mèxic havia de ser un "pont de diàleg" i "mediador dels conflictes" en aquests països. El mateix Zúñiga es va limitar a buscar solucions per al país i la seva població, però no va donar cap detall sobre les converses que es podrien establir a partir d'ara entre els dos països.