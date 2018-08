Microsoft acusa Rússia de tornar a crear webs falses als EUA

Més polèmica a la suposada ingerència russa en la política interna dels Estats Units. L’empresa d’informàtica Microsoft va informar ahir a la matinada que ha detectat i tancat sis llocs web falsos, inclosos alguns que pertanyien al Senat nord-americà o a think tanks conservadors, creats per pirates informàtics vinculats al govern rus.

Segons la multinacional, l’objectiu d’aquestes pàgines era piratejar els ordinadors de les persones que les visitessin per error per després poder accedir a les seves dades i conèixer algunes de les seves preferències. Aquesta revelació ha arribat després de mesos d’advertències fetes pels funcionaris nord-americans per una nova possible ingerència russa en les eleccions legislatives que es faran el pròxim mes de novembre als Estats Units.

De fet, i tal com va apuntar Microsoft, aquests portals han sigut creats pel grup de hackers APT28, que ha estat públicament vinculat a una agència d’intel·ligència russa i que, segons els serveis nord-americans, va interferir activament en les eleccions presidencials del 2016, amb les quals Donald Trump va arribar a la Casa Blanca. A partir d’aquell episodi, la unitat de delictes digitals de Microsoft havia assumit bona part del control d’aquest tipus de webs i la companyia havia estat prenent mesures per garantir més protecció a campanyes i equips electorals que fan servir productes de Microsoft.

Resposta del Kremlin

Per la seva banda, ahir el govern de Vladímir Putin va criticar durament les acusacions de Microsoft. “No entenem en què es basen aquestes acusacions, que són bastant greus i que no poden fer-se sense presentar proves”, va reclamar Dmitri Peskov, portaveu del Kremlin. Com en altres ocasions, Moscou va repetir que fins i tot els EUA “van acabar desmentint la presència russa durant les [passades] eleccions presidencials”.